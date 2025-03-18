TVB吸金王街頭拍劇被捕獲　遇大叔埋身自拍當場舉動令人意想不到

現年53歲的陳豪是圈中模範好男人，與港姐冠軍老婆陳茵媺2013年結婚至今依然恩愛如昔，兩人育有大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla，一家5口美滿幸福。工作上，陳豪也屢創高峰，先後憑藉《溏心風暴》和《破毒強人》兩奪「視帝」殊榮，演技備受肯定。此外，陳豪還將自己熱愛的咖啡生意經營得有聲有色，加上其形象正面、健康，深受客戶喜愛接廣告接到手軟，堪稱「無綫吸金王」。雖然如此，但陳豪沒放棄拍劇，在新劇《俠醫》中更挑戰做一位中醫師，令人期待。

陳豪一家五口，美滿幸福且高顏值。（IG@aimeechan_official）

陳豪去憑電視劇《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG@moses_chan_）

同時陳豪努力經營其咖啡生意。（IG@moses_chan_）

陳豪在新劇《俠醫》飾演一名中醫師，角色原形人物是中醫師黃天賜（左一）。(資料圖片/胡凱欣 攝)

近日，陳豪拍攝新劇《俠醫》期間被網民野生捕獲，該網民表示當時在他家樓下拍攝，一開始不確定是不是陳豪，怕叫錯尷尬：「等他走了發給朋友看，都說是陳豪，早知道我喊一嗓子打個招呼。」片中所見，飾演中醫師的他打扮樸素，正在街頭拍攝一場駕車戲份，正當他完成拍攝想回到座駕休息期間，有一位疑似工作人員的大叔突然出現上前要求自拍，陳豪毫不猶豫地答應，合照時還搭著對方肩膀。但事後網友才發現，這位大叔並非劇組工作人員，而是普通路人。陳豪的親切舉動讓網民大感意外，因為很多藝人面對此狀況，可能都會第一時間「閃開」，故大讚他平易近人：「還以為是工作人員呢，原來是等著拍照的路人大叔，阿Mo真是好好，從來都超友善的」、「周末要過去看看有没有機會偶遇」、「羨慕了」。

陳豪日前現身街頭拍攝新劇《俠醫》。（小紅書截圖）

期間有疑工作人員的大叔想跟陳豪合照。（小紅書截圖）

但這位大叔竟然是路人？（小紅書截圖）

陳豪友善自拍。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

今次為演好角色，陳豪開拍前學習針灸、穴位和指壓等。但以往劇集中演過不少醫生角色的他，原來出生於醫科家庭，陳豪在訪問中透露媽媽是中醫；爸爸是西醫，以前曾到醫館做小助手，在媽咪的師兄弟醫館中協助拔罐和按摩等。陳豪直言父母曾想他們三兄弟繼承衣缽，但三人對讀醫科都不感興趣，最後讓他們外闖。

陳豪日前在街頭拍攝一場駕車戲份。（小紅書截圖）

陳豪日前在街頭拍攝一場駕車戲份。（小紅書截圖）