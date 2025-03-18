百億富三代為學霸女友甜蜜慶生　意外曝光婚期將於今年內完婚

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，不過兩人一直未有透露婚期。日前適逢Namfon生日，未婚夫霍啟仁為她慶生，並寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）」即是霍啟仁與Namfon將會在今年內完婚！

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

百億富三代霍啟仁與泰國女友一直感情穩定，去年霍啟仁向女友求婚成功！（IG@mayaoo）

一起為馬天佑慶祝生日。（IG@mayaoo）

Namfon單身的最後一個生日。（IG截圖）

相中所見，霍啟仁從後攬住女友，身穿白色背心的壽星女Namfon笑得非常開心，枱上還擺放了多個生日蛋糕，當中有一個蛋糕更寫上「Happy Birthday Nam Fok」！雖然霍啟仁年輕時緋聞纏身、桃花不斷，但他自2019年與現任女友Namfon拍拖以來感情穩定，兩人不時結伴出席好友聚會，去年5月霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜！

求婚成功！（IG圖片）

大曬方鑽戒指，羨煞旁人！（IG圖片）

感情穩定。（IG圖片）

低調。（IG圖片）

感情穩定。（IG圖片）

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據知霍啟仁的未婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

愛得甜蜜。（IG圖片）

兩人不時結伴出席好友聚會。（IG圖片）

Namfon早前為伍樂怡（Kelly）慶生。（IG截圖）

Kelly同霍啟仁的泰國未婚妻好Friend。（IG截圖）