84歲資深綠葉大展琴技曾為英女王演奏　去年坐輪椅疑行動不便

現年84歲的林小湛當年在《真情》中飾演「高校長」而為人熟識，早已移居加拿大的她，曾揚言永不言休，更表示希望演戲演到100歲！近年林小湛再度活躍幕前，日前她為一個音樂會擔任表演嘉賓，資深傳媒人汪曼玲亦有到場支持，並曬出多張合照，相中所見，身穿Bling Bling連身裙的林小湛一身造型高貴優雅，貴氣十足，她更在台上演奏，大展琴技！

林小湛當年在《真情》中飾演「高校長」而為人熟識。（電視截圖）

林小湛當年在TVB劇集《真情》中飾演「高校長」而為人熟識。（影片截圖）

高貴優雅。

貴氣十足。（Facebook@汪曼玲）

一身造型高貴優雅。（Facebook@汪曼玲）

一身造型高貴優雅。（Facebook@汪曼玲）

一身造型高貴優雅。（Facebook@汪曼玲）

擔任表演嘉賓。（Facebook@汪曼玲）

擔任表演嘉賓。（Facebook@汪曼玲）

林小湛家底傳奇，父親林湛為陸軍中將，母親鮑以文是一名老師及畫家。林小湛自幼受藝術薰陶，5歲起學習鋼琴，當年19歲的她更成為全港在英國皇家音樂學校八級鋼琴考試中最高分的考生，獲考官親自推薦入讀英國皇家音樂學院，她曾在英女王伊莉沙白二世（Elizabeth II）的國宴上演奏，在1977年榮獲「英女皇銀禧勛章」。林小湛約在1960年代舉家移居至加拿大，與小提琴家老公洪逸濱在英國結婚，誕下一子一女。除了是一位出色的演奏家外，林小湛亦有教授歌唱、演戲和禮儀等，林嘉欣、張艾嘉都是她的學生，就連加拿大演員Molly Parker亦曾跟隨她學演戲，可謂是桃李滿天下！

林小湛氣質依然高貴優雅。（受訪者提供）

貴氣十足。（小紅書圖片）

氣質優雅。（受訪者提供）

在1977年已榮獲「英女皇銀禧勛章」 。（受訪者提供）

林小湛三代同堂合照，（上排左起）兒子Colin、新抱Ginny、大孫女Shalannah、小孫女男友Kyle、小孫女Janell、女兒Laara、女兒丈夫Bill，林小湛身旁則是丈夫洪逸濱。（受訪者提供）

林小湛長女Laara （右）亦女承母業，活躍於美加影視圈。（受訪者提供）

林小湛兩個孫女，Shalannah和Janell。（受訪者提供）

林小湛在電影《毒舌大狀》中飾演廖子妤的闊太媽媽。（影片截圖）

大家在戲院聽到那篇樂章，就是小湛姐親自彈奏。（《毒舌大狀》預告截圖）

亦有客串ViuTV劇集《極度俏郎君》。（影片截圖）

林小湛曾在2023年電影《毒舌大狀》中飾演廖子妤的闊太媽媽，首度演奸角備受讚賞，她亦有客串ViuTV劇集《極度俏郎君》，繼續幕前演出。去年1月曾有網民在高鐵站偶遇林小湛，但當時她坐在輪椅上，身旁還有拐杖，令不少人擔心她的健康，其後發文的網民就解釋：「年紀大了，高鐵站太大，走的太累」。不過如今林小湛精神奕奕，面色紅潤，狀態極佳！

去年1月有網民在高鐵站偶遇林小湛，但當時她坐在輪椅上，身旁還有拐杖，令不少人擔心她的健康。（小紅書圖片）

去年慶祝生日。（影片截圖）

林小湛去年12月參與音樂會演出。（IG@alannah.ong）

林小湛去年12月參與音樂會演出。（IG@alannah.ong）

林小湛去年12月參與音樂會演出。（IG@alannah.ong）

唐文龍分享與林小湛合照。（IG@michaeltongmanlung）

精神奕奕。（影片截圖）

林小湛一頭銀髮。（IG截圖）