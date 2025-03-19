193與肥仔擔心何啟華買樓後變poor guy：都唔知佢供唔供到

193之前在《903 AllStar 籃球賽》手風超壞，今次《生啤盃籃球明星賽》有不少入球，他亦滿意表現。（陳順禎攝）

《生Bear盃籃球明星賽》昨晚（18日）於麥花臣場館舉行，一直領先的白隊被藍隊反超前，最後以54比56輸給藍隊。ERROR成員郭嘉駿(193)、梁業(肥仔)和P1X3L成員歐鎮灝(George)在完賽後再次以「PUZZ13」組合受訪，193落場表現神勇，成功一雪前恥，他表示在觀眾的吶喊聲下，腎上腺上升；肥仔在半場休息時，與啦啦隊跳唱表演，雖然他表示早已投訴節目組，卻被193踢爆：「佢上半場冇乜好盡力入波，中場接近女色後，腎上腺提高，點解佢下半場打得咁好，就係咁原因。」George則自言落賽時間不多。

肥仔打完兩節仲要跳舞。（陳順禎攝）

對於隊友何啟華斥資千萬買入兩豪宅，193爆料：「我起身眼完新聞即Whatsapp佢，平時好遲覆，今次秒覆，我諗住借嚟住，我驚佢一個人有兩層樓，有機會包二奶。」問到Dee哥怎樣回覆，他就叫大家直接問Dee哥。肥仔就話，「我知阿Dee不嬲窮到爆炸，心諗呢層樓都估到咩事，大家自己問佢。」

Candy對於Winka拍拖一事表示「呢單嘢唔係我跟開」，而經理人與馬志威拍拖一事， 她亦不知情，更指：「所以佢今日無嚟。」（陳順禎攝）

問到兩人今年可會買樓時，193立即七師傅上身，「上年我問佢今年中可唔可以買樓，佢話唔好唔好，今年經濟好差，買咗一定X街。」肥仔即搶著說，「驚佢買咗變poor guy。」193指Dee哥跟七師博不熟，買樓前沒有問對方意見，又指新政策雖然買樓好抵，但自言不及Dee哥有錢，「我哋無拍電影無錢，如果拍電影就有錢，好似Dee老師係億萬票房男配角，可以買千萬的樓。」問到送甚麼給他作入伙禮物，肥仔就話，「佢都無邀請我哋，送條毛俾佢。」193補充指還未興建，肥仔再次表示，「真係好擔心佢變poor guy。」