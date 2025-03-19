餅碎Elaine何綺玲感性談Cookies合體感受　9餅變4餅原本有佢份？

鄧麗欣（Stephy）一連三場的紅館演唱會於日前圓滿結束，尾場更驚喜迎來Cookies成員合體，瞬間掀起全場觀眾的青春回憶殺。美中不足的是當晚Cookies「9缺2」，未能Full Team上陣，傅穎（現名傅寶誼，Theresa）和蒲茜兒（Serena）的缺席，連日來引起網民熱議；不過還有位成員同樣引起網民關注，她就是何綺玲（Elaine），但當晚合體竟然因一事令她嬲嬲豬？

Cookies是不少人的集體回憶。（資料圖片）

日前Cookies其中七位成員，在鄧麗欣演唱會上合體，成為全港熱話！（資料圖片/葉志明攝）

（左起）何綺玲Elaine、區文詩Angela、吳雨霏Kary、鄧麗欣Stephy、楊愛瑾Miki、陳素瑩Gloria及馬思恆Helena，不過就缺少傅穎Theresa及蒲茜兒Serena。（資料圖片/葉志明攝）

鄧麗欣演唱會後，大多焦點都放在了缺席的兩位成員傅穎和蒲茜兒身上，尤其傅穎被重提當年與Cookies成員的不和傳聞，但在出席的成員當中，有一位同樣受到網民關注，就是來自澳門何綺玲，何綺玲17歲時以Cookies成員身份出道，憑藉甜美可愛的外表和活潑個性俘虜大批粉絲。雖然2003年Cookies解散後她選擇退出娛樂圈，並在2014結婚，現已為兩位小朋友的媽媽，但這次重現舞台，她的凍齡美貌讓網民驚呼好似食了防腐劑，皮膚白到發光，童顏依舊，完全看不出即將踏入40歲。鄧麗欣在台上也驚嘆：「佢當年係小妹妹咁，而家都仲係小妹妹咁樣，但佢已經係兩個小朋友嘅媽咪，仲係咁可愛。」

網民驚嘆Elaine好像吃了防腐劑一樣。（視頻截圖）

皮膚白到發光。（視頻截圖）

網民紛紛大讚何綺玲「超級凍齡」：「佢咁多年仲係咁白咁cute，生咗2個仲有少女感，好勁」、「仲係好得意嘅感覺，個樣同身型都無變過條腿都勁靚」、「廿幾年個樣完全無變喎」、「個樣靚得來真的很天然，又好襟睇」；還回憶當年何綺玲的粉絲僅次於鄧麗欣和傅穎，是隊中第3，更有粉絲透露當年Cookies九餅變4餅時，傳何綺玲原本是大熱人選，但礙於身高問題與另外三位站在一起不好看，故未能加入Mini Cookies，最後留下楊愛瑾（Miki）。

Stephy笑指Elaine當年係小妹妹，現在都係小妹妹咁。（影片截圖）

有粉絲透露當年Cookies九餅變4餅時，傳Elaine原本是大熱人選，但礙於身高問題與另外三位站在一起不好看，故未能加入Mini Cookies，最後留下楊愛瑾（Miki）。（影片截圖）

2003年Cookies改簽給金牌娛樂的黃柏高，成員由9人減至4人，只留下鄧麗欣、傅穎、楊愛瑾及吳雨霏，被外界稱為Mini Cookies。（視覺中國）

而何綺玲對於今次Cookies合體也非常感觸，昨晚在社交平台感性發文：「我最想講嘅係首先多謝隊長 @stboo 唔單止俾到大家回憶，亦都比到我再想起以前嘅自己，回憶是多麼的美好，特別是年少氣盛的時候！」但有件事卻令何綺玲覺得美中不足，甚至笑言「嬲嬲豬」：「不過唯一美中不足嘅係：我自己排咗少少一段我地以前嘅經典舞步，但係冇人講，嬲嬲豬，枉我一早起身用咗一個上午去加插排舞，好，冇咩事我自己再回味一下好了。」可見她對這次合體相當重視。

Elaine感性談Cookies合體感受。（IG@elaineho422）

當晚女女都有在捧場。（IG@elaineho422）

女女見到大爆女兒一見到靚仔哥哥魏浚笙（Jeffrey）就立即無事。（IG@elaineho422）

此外，當晚何綺玲大女也有來捧場，她又分享與女兒的溫馨合照，並寫道：「估唔到個女咁感性，sorryyy。媽咪今次玩大左，應該早點比心理準備你，呢個驚喜有d嚇親你，媽咪錫返 love u」。不過大爆女兒一見到靚仔哥哥魏浚笙（Jeffrey）就立即無事，十分可愛。雖然何綺玲已退出娛樂圈，但她與Cookies成員的友情依舊深厚，從社交平台見她不時會跟成員們聚會，當中也有她和老公及一對子女的溫馨家庭照，一家四口美滿幸福。

感情要好。（IG@elaineho422）

雖然已經退出娛樂圈，但Elaine仍不時與Cookies成員聚會。（IG@elaineho422）

即將40歲的Elaine依然很少女。（IG@elaineho422）

皮膚好好。（IG@elaineho422）

Elaine在2014結婚，至今仍老公依然非常恩愛。（IG@elaineho422）