50歲男星內地開咖啡店成打卡點　親自設計LOGO價錢好親民

男神吳彥祖近日跨界推出英語口語課程《吳彥祖帶你學口語》，吸引不少粉絲支持，上線僅5天時間銷售額已破500萬人民幣，相當厲害。他除了跨足教育界之外，他還被發現進軍飲食界，其創立的咖啡店近日就在成都開業，咖啡價格親民，吸引眾多民眾光顧成為熱門打卡地。

吳彥祖推出英語口語課程，非常受歡迎。（網上圖片）

從網上曝光的照片可見，吳彥祖開設的咖啡店名叫「WHATEVER COFFEE 」，店舖位置與髮型屋共用一個空間，咖啡店就在髮型屋側面一塊小空間，設計簡約時尚。而咖啡店的LOGO看起來像極了一張面具，據指該LOGO是由吳彥祖親自設計的，靈感是來自他曾參演的電影《新警察故事》中戴面具的變態殺手，對他來說具有一定的標誌性。

咖啡店就在髮型屋側面一塊小空間。（微博圖片）

吳彥祖進軍飲食界。（微博圖片）

而據內地媒體報導指出，有不少民眾知道該咖啡店是吳彥祖開設後都紛妙前來光顧，立即成為熱門打卡地，而為了方便粉絲打卡，店舖內還擺放了一個吳彥祖親筆簽名的咖啡杯，好讓大家有一個留念。而「WHATEVER COFFEE 」以經典咖啡及特調咖啡等口味為主，價格在20-40元人民幣不等，相當親民。而吳彥祖推出英語口語課程後又開設咖啡店，讓不少網民笑指可上完英文課後用學習到的英語口語點單，學以致用也是不錯的。

咖啡店LOGO是由吳彥祖親自設計的。（微博圖片）