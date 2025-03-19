前TVB視帝轉攻內地市場降呢演配角　做鹹濕佬入型入格獲激讚

曾奪兩屆TVB視帝的王浩信在2023年選擇離巢，與TVB結束17年賓主關係，積極將重心轉移內地發展，並在去年正式簽約加盟內地娛樂公司。然而，近日其有份參演的內地劇《黃雀》播出後大受好評，雖然他只擔任配角，但其飾演的好色眼科醫生相當突出，還在劇中展現壯碩身材，受到不少內地網民關注，討論度不斷。

王浩信在劇集中飾演一位眼科醫生。（影片截圖）

王浩信將「好色」一面演得入型入格。（影片截圖）

由郭京飛、秦嵐領銜主演的《黃雀》在18日正式播出，劇集開播不久後討論度急升，因劇情一開始已相當緊湊，環環相扣，令大家看得相當過癮，有網民甚至表示：「開播2分鐘就把我留住了。」而劇集收視亦節節上升，登上全網收視榜第一名，相當厲害。

在火車上被一位美女迷住。（影片截圖）

展露壯碩身材。（影片截圖）

而有份參演的王浩信雖然不是主演，但其角色鮮明令其受到關注。在劇中他飾演一位港人眼科醫生，將playboy 個性演得淋漓盡致，眼神飄忽不定說話輕佻，令人有一種討厭感。而在火車上被一位美女迷住的他，就相中這位美女並約到酒店約會，在準備發生關係前他顯得非常活躍，在洗手間脫衣展露壯碩身材對着鏡子刷牙，表情相當討厭。原以為能抱得美人歸，幸料是遇上仙人跳，其一覺醒來身上帶着的重要物品（眼角膜）就不見了，被美女迷得暈頭轉向的他將「好色」一面演得入型入格，令網民都不禁直言根本就是本色出演。

原以為能抱得美人歸，幸料是遇上仙人跳。（影片截圖）

表情非常討厭。（影片截圖）

完美演出甚麼叫「色字頭上一把刀」。（影片截圖）

劇集收視獲第一名。（微博圖片）