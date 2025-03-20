港姐離婚後自強不息成創業家　曲奇店逆市擴充銷售額每年過億元？

現年61歲、1985年香港小姐冠軍謝寧（Charlene）有過兩段婚姻，早年她與電影人岑建勳結婚，育有兩名女兒岑寧童和岑寧樂，之後退出娛樂圈專心相父教女，可惜夫妻聚少離多，謝寧坦言不開心，最後在2005年結束這段14年的婚姻。之後謝寧遇上現任丈夫、攝影師王德偉終於得到幸福，並在2008年創立自家製作的曲卡餅店，近年分店愈開愈多，成為「曲奇皇后」。

謝寧是1985年香港小姐冠軍。（電視截圖）

謝寧與岑建勳育有兩女，可惜最後離婚收坦。（IG@auntjunes）

謝寧直言與岑建勳的婚姻並不愉快。（YouTube@汪曼玲）

謝寧與岑建勳離婚後，亦有跟兩女一家人食飯。（YouTube@汪曼玲）

謝寧後來與攝影師王德偉結婚，終於得到幸福。（YouTube@汪曼玲）

日前謝寧接受網上頻道Elite Voice的街頭訪問，主持人稱是希望為大學生提供意見及尋找出路。一頭短髮的謝寧穿上黑衫配襯牛仔褲，手提Hermès Birkin 30 手袋，在停車場突然被截停做訪問，她透露自己創立了三個品牌店，包括曲奇重奏、鳳凰邨蛋捲和K-O-CRON健康產品，被問到一年最高收入幾多？謝寧輕描淡寫說：「四重奏因為比較耐啲，我哋一年嘅銷售額可以去到九位數字」，九位數字即以億元計，主持人聽罷不禁流露驚訝表情：「Crazy Crazy」。

謝寧創立自己的曲奇事業。（IG@tsening_charlene）

被偶遇做訪問，透露曲奇店每年最高銷售額過億元。（IG@elitevoice.street）

主持人聽罷不禁流露驚訝表情：「Crazy Crazy」。（IG@elitevoice.street）

謝寧亦有分享創業心得。（IG@elitevoice.street）

謝寧還分享她的創業之道，首先是要有一定的資金周轉，其次是對產品的熱情及做好市場推廣，她直言近年互聯網宣傳好重要，反而賣廣告成果不大。網民對謝寧曲奇店的銷售額表示驚訝，擔心被稅局追稅，亦有人質疑是次訪問是宣傳技倆，留言：「係咪真係撞倒？」、「謝寧都唔識 。有眼不識泰山 」。

網民質疑是否偶遇？（IG@elitevoice.street）

謝寧創立的曲奇品牌自2008年起憑藉獨特的蝴蝶酥早已在國際上打起名堂，能以香港品牌在食品界奧斯卡 Superior Taste Award（頂級美味大獎）獲取三星最高榮譽，成功開拓內地、台灣及澳門市場。去年9月謝寧無懼逆市，於旺角投資過百萬開第9間分店，當時謝寧透露月租40萬，並說：「其實係好大膽，但有危就有機，而家市道咁差，成本可能會低啲，而且開舖有助刺激市場或者行業，雖然而家開舖唔容易，但希望香港人大家都要堅持。」另計劃於台灣、新加坡、韓國開店。

由前港姐冠軍謝寧（Charlene Tse）創立的品牌曲奇四重奏，自2008年起憑藉獨特的蝴蝶酥屢次獲得國際美食大獎。(公關提供)

謝寧（Charlene Tse）表示今次新店開幕，不單止作為一個零售空間，更希望帶給香港消費者一個全新的手信購物體驗。(公關提供)