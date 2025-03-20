沈慧林話老友方力申結婚冇邀請觀禮　透露早就知道對方想求婚

香港空手道選手劉慕裳與美國空手道選手托理斯（Ariel Torres）一同為陀飛輪腕錶品牌拍攝宣傳照，作為老闆的沈慧林都特地到現場為二人打氣。沈慧林接受《香港01》訪問時，被問到為什麼會有概念找來兩名空手道選手來代言，他表示很支持空手道：「即係香港空手道運動嘅發展，慕裳佢一路都喺空手道表現得好突出，亦都散發好多正能量。都好希望將佢背後嘅努力，同埋刻苦嘅精神，可以透過我哋呢個陀飛輪展示俾大家睇。」沈慧林不忘叫大家多多支持香港的運動員。

沈慧林很支持空手道，所以找來兩名空手道選手劉慕裳與托理斯（Ariel Torres）來代言。(葉志明 攝)

香港空手道選手劉慕裳與美國空手道選手托理斯（Ariel Torres）一同為陀飛輪腕錶品牌拍攝宣傳照，作為老闆的沈慧林都特地到現場為二人打氣。(葉志明 攝)

而一直與藝人方力申是好友的他，被問到早前方力申結婚，有沒有請他去觀禮時，沈慧林則指沒有：「咁我都有祝福佢嘅，佢都有話約返嚟食飯，咁我同佢都好多年師兄弟嚟，都為佢好開心。（咁本身佢結婚或者求婚嗰段時間你知定唔知？）我其實都知嘅，不過佢就比較低調啲。」

方力申較早前在情人節（14日）宣布婚訊，與圈外女友Maple葉萱拉埋天窗。（IG圖片）

沈慧林話方力申冇邀請佢去觀禮。(葉志明 攝)

雖然沈慧林指與方力申大家都各有各忙，二人分別都在不同的領域發展，但亦有在母校相遇：「早排我哋喺母校嘅open day度大家撞到都好開心，都成日傾偈嘅。（佢冇叫你去觀禮，但就返嚟食飯？）係！（佢太太你有冇見過？或者本身friend唔friend？）都認識嘅，都好好嘅係，又唔係話成日見咁，但係都識囉，佢都好好。」沈慧林大讚方力申太太葉萱好好。

沈慧林指與方力申大家都各有各忙，二人分別都在不同的領域發展，但亦有在母校相遇。(葉志明 攝)

之後沈慧林再被問到方力申太太屬於那一類人時，他指：「我諗文靜，屬於文靜，我感覺好斯文文靜咁。（佢話返嚟食飯餐飯食咗未？）準備㗎啦都約緊㗎啦！」