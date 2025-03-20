離巢港姐冠軍生圖獲讚更勝少女　做最強KOL隨時賺得多過視帝老公

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悦（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使如今已是三子之母，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。（資料圖片）

陳凱琳性感美照。(ig圖片)

陳凱琳鄭嘉穎婚後育有三名兒子。（IG：@ghlchan）

今日有網民於社交網分享了偶遇陳凱琳的合照，以「這次換我偶遇明星了！」為標題，寫道：「啊啊啊啊太開心了！！本人超美超瘦！！！」相中可見陳凱琳在原相機生圖之下依然十分之靚女，身形也是Fit爆，怎樣看也看不出是已經生過小朋友的身材。陳凱琳站在少女粉絲身旁，一點也沒有給對方比下去。不少網民都留言讚她狀態絕佳，甚至有網民表示：「比少女還少女的辣媽Grace」。

陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停，已成為香港香強人氣KOL，吸金力驚人。陳凱琳老公鄭嘉穎近年鮮有接拍影視作品，她隨來賺得多過老公。

陳凱琳獲讚比少女更少女。(小紅書)