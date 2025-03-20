豪門富少街頭行走冇保鑣保護 花心形象深入民心娶港姐冠軍成焦點
撰文：蘇國豪
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豪門富少許晉亨在2008年與李嘉欣結婚，婚後誕下兒子許建彤，一家三口相當幸福。然而，近日就有網民在街頭偶遇許晉亨，其身邊沒有保鏢跟隨保護，背着書包獨自在街頭行走，並不停看着手機，整個人看起來鬆弛感滿滿，生活似乎過得休閒自在，令不少網民都直指羨慕他這種富貴閒人生活。
從網上曝光的影片可見，身穿西裝單邊背着書包的許晉亨，獨自一人在街頭行走，並不時傾電話又看電話，作為城中名人其身邊零保鏢作保護，自由自在地隨便行走，不像其他城中名人身旁有多名保鏢保護，形成跨大差異感。
許晉亨能自由自在隨便行走不需作保護，有網民就直指他與其他富豪不一樣，因為他並不是許家真正掌權之人，在事業上亦不算太突出，依靠着家族生意，並且每月可從家族信托基金支取生活費，有傳一個月能領取200萬港元生活費，而他一家三口所居住的豪宅均由家族持有，在外界眼中他一直都是過着優哉游哉生活的富貴閒人公子。
出身豪門的許晉亨雖然事業上不算太成功，但其感情事卻令外界津津樂道，曾與劉嘉玲拍拖三年，但二人在1988年結束這一段情。之後在1991年他就與已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊結婚，但在2000年他們就離婚，他又曾同陳法蓉傳過緋聞，感情世界豐富，花心形象深入民心。