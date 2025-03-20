豪門富少街頭行走冇保鑣保護　花心形象深入民心娶港姐冠軍成焦點

豪門富少許晉亨在2008年與李嘉欣結婚，婚後誕下兒子許建彤，一家三口相當幸福。然而，近日就有網民在街頭偶遇許晉亨，其身邊沒有保鏢跟隨保護，背着書包獨自在街頭行走，並不停看着手機，整個人看起來鬆弛感滿滿，生活似乎過得休閒自在，令不少網民都直指羨慕他這種富貴閒人生活。

許晉亨﹑李嘉欣在2008年結婚。（李嘉欣微博圖片）

從網上曝光的影片可見，身穿西裝單邊背着書包的許晉亨，獨自一人在街頭行走，並不時傾電話又看電話，作為城中名人其身邊零保鏢作保護，自由自在地隨便行走，不像其他城中名人身旁有多名保鏢保護，形成跨大差異感。

許晉亨獨自一人在街頭行走。（微博圖片）

不知道是不是跟李嘉欣講電話呢？（微博圖片）

許晉亨能自由自在隨便行走不需作保護，有網民就直指他與其他富豪不一樣，因為他並不是許家真正掌權之人，在事業上亦不算太突出，依靠着家族生意，並且每月可從家族信托基金支取生活費，有傳一個月能領取200萬港元生活費，而他一家三口所居住的豪宅均由家族持有，在外界眼中他一直都是過着優哉游哉生活的富貴閒人公子。

出身豪門的許晉亨雖然事業上不算太成功，但其感情事卻令外界津津樂道，曾與劉嘉玲拍拖三年，但二人在1988年結束這一段情。之後在1991年他就與已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊結婚，但在2000年他們就離婚，他又曾同陳法蓉傳過緋聞，感情世界豐富，花心形象深入民心。

不時看着電話。（微博圖片）

英皇集團老闆楊受成出門有多名保鑣保護。（微博圖片）

傳許晉亨一個月能領取200萬港元生活費。（李嘉欣微博圖片）