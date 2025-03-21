《愛回家》離巢女星簽約美國公司　進軍荷里活成下一個陳法拉？

秦沛（Paul哥）女兒姜麗文（Lesley）去年12月在IG發文宣布正式離巢，結束與TVB的7年賓主關係，未來將繼續演員及創作歌手的工作。而姜麗文離巢後就返到加拿大與家人團聚，日前更宣布已簽約美國一間演藝經理人公司，正式進軍荷里活！

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

大擺心心Pose。（IG@lesleychianglove）

去年12月宣布離巢。（IG@lesleychianglove）

Fit！（IG@lesleychianglove）

姜麗文日前宣布已簽約美國一間演藝經理人公司，正式進軍荷里活！（IG@lesleychianglove）

姜麗文日前宣布已簽約美國一間演藝經理人公司，正式進軍荷里活！（IG@lesleychianglove）

姜麗文與哥哥姜文杰在2010年組成Benji and Lesley，以兄妹檔組合加入樂壇，2017年姜麗文簽約TVB成為旗下藝人，當中她在《愛·回家之開心速遞》飾演的Liza深受觀眾喜愛，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年10月播出的一集中，劇情講到阿孝（阮政峰）跟賈名媛（邱芷微飾）酒後亂性，結果被Liza撞破，二人正式分手，但整集也不見Liza出場，令人懷疑姜麗文離開劇組早有預示，而姜麗文其後在IG分享了多張跟阮政峰拍劇的片段，並寫道：「No matter what… Liza and Darling, Forever」，疑似默認已「離家」。直至去年12月，姜麗文正式宣布離巢。

姜麗文與哥哥姜文杰在2010年組成Benji and Lesley，以兄妹檔組合加入樂壇。（IG@lesleychianglove）

曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演Liza。（影片截圖）

姜麗文演技備受肯定。（IG@lesleychianglove）

曾奪「飛躍進步女藝員」獎。（資料圖片）

早已「離家」。（IG@lesleychianglove）

去年12月正式宣布離巢。（IG@lesleychianglove）

姜麗文。（IG@lesleychianglove）

其實姜麗文早在2022年就曾於美國洛杉磯參與劇集拍攝，當時她曾接受TVB娛樂新聞台訪問分享試鏡過程，她透露原先為只是為一個小角色試鏡，但最終獲導演賞識而轉演另一個戲份更重、對白更多的角色，靠實力跑出的姜麗文更興奮表示：「我成功得到呢個角色。」姜麗文又指荷里活製作與香港的感覺非常不同，令她大開眼界：「我過到嚟洛杉磯真係覺得自己好似新人。」而姜麗文參演的就是於去年年初上架的美劇《Expats》，劇集由妮歌潔曼（Nicole Kidman）身兼監製及主演，當中有不少香港藝人參演，包括陳慧珊、王君馨、陳茵媺及「阿妹」岑樂怡等。

姜麗文早在2022年就曾於美國洛杉磯參與劇集拍攝。（IG@lesleychianglove）

講起在美國的拍攝經歷，Lesley表現得相當興奮！（YouTube影片截圖）

美劇《Expats》由妮歌潔曼（Nicole Kidman）身兼監製及主演。（《Expats》劇集海報）

姜麗文亦有份參演。（影片截圖）

姜麗文亦有份參演。（影片截圖）

姜麗文亦有份參演。（影片截圖）

陳慧珊相隔5年再拍劇，參演妮歌潔曼的《Expats》。（《Expats》截圖）

《Expats》中，王君馨與妮歌潔曼同場拍攝。（《Expats》截圖）

事前並未公開過陳茵媺有份參演，令人驚喜。（《Expats》截圖）

陳法拉近年接拍不少荷里活電影，發展順遂。（IG@falachenfala）

陳法拉曾演出全球大賣的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》。（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）