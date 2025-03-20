泥鯭憑微電影《泥鯭的》奪男主角獎心情勁靚 7字公佈造人大計

第12屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮，今日（20/3）於灣仔會展舉行。由賴永昌執導，Rubber Band成員泥鯭主演的微電影《泥鯭的》勇奪四項大獎，分別有「最佳微電影製作大獎」、「最佳微電影男主角獎」、「最佳微電影編劇獎」及「最受歡迎微電影獎」成大贏家。

導演賴永昌接受《香港01》訪問時表示：「我真係冇諗過會有咁好嘅成績，而家我個腦都一片空白，不過有咁好嘅成績總算對得住成個團隊。點解我會搵泥鯭去演呢位的士司機，係因為本身我有一個搭泥鯭的嘅經歷，係一早寫咗喺度，加上呢個故事係講泥鯭的，咁就梗係搵返阿泥鯭去演呢個角色就最適合。當時我都係寫好晒個劇本，然後俾泥鯭去睇，睇吓佢鍾唔鍾意，最後佢都好鍾意呢個角色，仲為咗呢套戲作咗首歌，真心好多謝佢。」

導演賴永昌和泥鯭手持獎項接受《香港01》訪問。（梁碧玲攝）

泥鯭表示：「我都好開心攞到咁好嘅成績，其實唔只係我一個人嘅功勞，喺全部人嘅功勞嚟。係大家嘅努力成果。不過我太太（黃心穎）佢應該唔知道我哋攞到咁多個獎。記得當時導演邀請我演出嘅時候，我太太係幫我一齊去睇劇本，甚至乎幫我對戲，而佢都好鼓勵我去做自己想做嘅事，而其中有一個好重要嘅部份，有隻歌係我自己作，亦係我自己演繹，咁呢個都係我第一次嘅嘗試，咁所以好多太太嘅鼓勵。（點解今日唔叫太太嚟見證你攞獎嘅時刻？）其實返屋企慶祝都得嘅。（太太會唔會俾驚喜你食飯？）我餐餐都同佢食，咁所有嘢都在心中。（同太太有冇計劃生B?)呢個太遠，暫時未有答案住，我諗做好自己工作先啦。（你話太遠，其實自己有冇計劃？）所有嘢順其自然。」