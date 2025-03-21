胡杏兒老公夜場攬女斷正 好友單立文：飲大兩杯梗係肉緊少少

胡杏兒與老公李乘德（Philip）於2015年結婚，婚後誕下三位愛子，一家五口家庭生活幸福美滿。不過，日前胡杏兒老公被影到於夜場派對連還攬女斷正，熱情擁抱的舉動惹來網民熱烈討論。不過事隔兩日，胡杏兒老公終蒲頭回應攬女事件：「我是一名擁抱者。」

豹哥今日出席劇集宣傳活動。（梁碧玲攝）

今日（20/3）單立文（豹哥）現身電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。對於愛妻胡蓓蔚好姊妹胡杏兒老公被爆夜場連還攬女惹熱議。豹哥接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得佢哋啲女人嘢我係唔會過問，譬如佢哋啲竹升仔覺得啲社交禮儀係啱嘅，而佢覺得係舒服咪得囉，兩公婆啲規矩自己定。譬如我見到杏兒我都攬吓佢。有時候你都知，一飲大兩杯就情緒高漲，梗係肉緊少少，呢啲都少不免。（你太太會唔會睇得你好緊？）因為我太太知我唔鍾意俾人掂。同埋我覺得佢咁樣俾人影到，我覺得係冇嘢囉。反而閃閃縮縮，同埋『車震』呀，又匿埋暗角呀，反而嗰啲我覺得係，佢身有屎。（睇到呢單新聞覺得好愕然？）咁又唔係，因為我見慣不怪。（網民指男方非一般社交禮儀，雙手在女方身上摸又錫！）咁我又真係冇留意，你襲擊我⋯點解你唔講我生日，走嚟襲擊我，鍾意講吓人哋啲八卦嘢。（想你以男人嘅角度點睇？）我覺得OK嘅，冇所謂。（知唔知太太有冇安慰杏兒？）佢哋冇嘢，安咩慰，同埋我哋出去玩都係咁見慣不怪，同埋佢哋「胡說八道」一見到我都攬緊我，我仲要係推開佢哋㗎。」