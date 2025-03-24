足球女將｜蘇皓兒、郭思踢出癮　Kathy仔靠食止痛藥入眠

訪問當中，Chole So的長腳除兩截色外，亦有大撻瘀痕，不過她與Kathy仔、郭思一齊不後悔加入了《足球女將》。（梁碧玲攝）

ViuTV節目《足球女將》集24位女藝人、前運動員及現役運動員，組成女子足球隊踢比賽，終極一戰將在本月底舉行。節目首集，主教練郭嘉諾已表明唔會鬆手，經過大半年的訓練與實踢，蘇皓兒（Chloe So）、王頌茵（Kathy仔）、郭思（Suey）都話今次已經不是用錢可衡量的工作。

零運動的Kathay仔，落場練習後，好幾次都有「就快死」的感覺。（梁碧玲攝）

郭思說由初收到的拍攝內容需要一星期練四日波，雖然有chur的感覺，但眼見每次練幾小時，以為自己能夠應付，但到真正拍攝時，才發現以上的訓練並不足以令她們踢出一場比賽，結果拍攝以外再加操；而蘇皓兒當初亦聽到「夜晚才練波」的指引，結果除日練夜練外，連落雨都照踢，本身打開藍球的她，都要兩個月來適應高強度體力消耗。一向零運動的Kathy仔，曾一度要靠食止痛藥入眠。「因為我係痛到醒，我問Brain（陳安立）到底幾時唔會肌肉酸痛，佢話唔會唔痛，只會承受到個痛，我有一刻真係覺得會死。嗰排行路都要搵嘢扶住，攰到連沖都唔想沖，原來我參加咗個咁嘅節目，不過係幾好嘅挑戰。」

郭思因節目而曬出雀斑，她笑言賺埋都唔名保養。（梁碧玲攝）

訪問當中，眼見蘇皓兒長腿曬出兩截色兼有瘀傷，三女表示一開始都做防曬工作，但後來都放棄了，郭思喊晒口表示：「咁大個人都未試過出斑，今次曬到有斑，拍呢個節目仲要拎錢去打斑，真係好慘。」為咗入隊，一班女仔就算出汗出雀斑都不理，Kathy仔曾一度想過退出，但見到隊友堅持，決定一齊踢落去。「好慶幸24個女仔無是非，一來無時間，二來球技太屎，每日只會想辦法做好。」 女藝人參加足球節目，難免會被質疑是否搏上鏡，但除了曬出雀斑，郭思透露練到第四個月，節目組不是每次練球都會跟拍，但所有隊員都會出席，似乎真是踢出癮。

Brian不用落場都感到累，所以十分佩服一班女將。（梁碧玲攝）

擔住助教的陳安立（Brain）一開始以為是能與美女共事的開心工作，但後來因日拍夜拍，雖然不用落場踢，但都感到十分辛苦。「其實佢哋就似係零入廚經驗嘅女仔，你教咗佢哋煎蛋，但4個月後要佢哋煮一個千人宴。再難係唔止千人宴，仲要對手係中華廚藝學院。」面對眾人，陳安立坦言想但不敢嚴厲，畢竟大家都犧牲了很多時間、工作去完成一件事，見著大家互相支持，黃可盈（Flavia）就算受傷要休息一兩個月，仍堅持到場邊為大家拍片記錄走位。

《足球女將》終極一戰將在月底舉行。（梁碧玲攝）

服裝：HOWL Studio（王頌茵）、SPORT b.（陳安立）、@maje、@sandro（蘇皓兒）、@i.t_too（郭思）