74歲資深女星四度離婚傳有8個男友　公開戀愛觀：我不是亂來的人

現年74歲的資深女星劉曉慶，除了樣貌越活越年輕引來不少話題之外，其豐富的感情生活都備受外界關注。近日，她就在訪談節目《她和她的故事》中大方回應感情問題，更以過來人身份告訴大家不能隨便結婚，坦承當初自己結婚是沒有考慮清楚。

劉曉慶曾結過四次婚。（微博圖片）

劉曉慶過去曾有四段婚姻，然而這四段婚姻均不長久，而且她至今亦無兒無女，一個人過得開心自在。而在節目中談到結婚話題時，問到結婚對她來講是甚麼時，她就二話不說：「可不能隨便結婚，（結過多少次？）結過幾次，因為我根本沒有考慮清楚，我其實可以一樣的很好，何必要這張紙呢？（那你覺得就不需要結婚？）隨意，就是你覺得人生要這樣才完整，你就去完整。」她更以水果妙喻戀愛觀：「就好比很多水果，裡面有西瓜有各種水果，你很喜歡最喜歡吃西瓜，於是跟西瓜結婚，但結了婚你就別的瓜不能吃了。我現在個人認為，每一個人無論是男女，他的生命只有一次，你不能加長生命的長度，一定要加強生命的密度。」不少網民都指她的想法太超前了。

另外，對於傳她有8個男朋友，她就表示：「沒有，男性的朋友那多得很，甚麼導演每個劇組都有，但是我不是一個亂來的人。（8個緋聞男友裡面有沒有真的？）有兩個是我結過婚的。」

劉曉慶表示不能隨便結婚。（微博圖片）

劉曉慶坦承當初自己結婚是沒有考慮清楚。（微博圖片）

在70年代劉曉慶與小提琴手王立結婚，但二人婚姻只維持了6年時間，在1982年正式離婚。而第二段婚姻就與演員陳國軍因戲生情，二人在1986年結婚，但有指在1989年的時候，因為男星姜文的介入而令他們離婚，最終在1989年二人正式分道揚鑣。

年輕時期相當漂亮。（劉曉慶微博圖片）

而第三段婚姻就在2003年，她出獄之後（因稅務問題入獄）就與話劇演員孫湘光結婚，但這段婚姻只維持2年多而已。至於第四段婚姻就在2012年，她與美國華僑王曉玉結婚，並在2013年在舊金山舉行婚禮，但二人最終不能走到老，在2024年的時候被爆出早與王曉玉離婚。