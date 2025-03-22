前TVB花旦56歲生日凍齡美貌驚人　傳兩度拒嫁億萬富豪住獨立屋

張可頤（Maggie）日前迎來56歲生日，她在微博曬出慶生照，並寫道：「謝謝大家的祝福🙏🏼今年特別熱閙，謝謝好朋友們的疼愛💕極有聲🎤、極滾燙🔥、極歡樂😆🎈🎂我也祝願大家每天也幸福快樂。豐盛美滿🎈 ​​​」相中所見，​​​張可頤與徐榮及一班好友打邊爐慶祝，一頭黑色長髮的張可頤皮膚白滑緊緻，狀態極佳，凍齡美貌令人驚歎！

張可頤。（微博@張可頤Maggie）

張可頤。（微博@張可頤Maggie）

慶祝56歲生日。（微博@張可頤Maggie）

慶祝56歲生日。（微博圖片）

慶祝56歲生日。（微博@張可頤Maggie）

生日快樂！（微博@張可頤Maggie）

生日快樂！（微博@張可頤Maggie）

現年56歲的張可頤在1994年參選港姐打入五強，落選後加入TVB備受力捧，曾塑造過不少經典角色，更被譽為「TVB千禧年代五大當家花旦」之一，2003年憑《九五至尊》奪得視后，至2012年約滿離巢，在TVB的最後一套劇是《天梯》。不過張可頤在2005年參演內地劇集《長恨歌》後，因太投入角色、要求過高而患上抑鬱症、甲狀腺功能亢奮，導致面部和頸部浮腫，其後她到澳洲靜心休養，並跟一位師父進行氣功治療，最後終於走出陰霾。近年張可頤產量大減，去年曾傳出她回巢拍攝有醫療版《新聞女王》之稱的《巨塔之后》，可惜因劇本比預期遲完成，令拍攝期延遲，所以未能配合檔期而辭演，令不少觀眾失望。

張可頤加入TVB後備受力捧。 (《難兄難弟》劇照)

張可頤在《九五至尊》中飾演「呂四娘」，角色性格剛強、獨立。（劇照）

張可頤在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

張可頤在《楚漢驕雄》中飾演呂后。

鄧萃雯、佘詩曼和張可頤重聚演出，勾起大家的回憶。（《無限超越班》微博圖片）

去年出席微博視界大會。（微博@張可頤Maggie）

狀態極佳！（微博@張可頤Maggie）

狀態極佳！（微博@張可頤Maggie）

狀態極佳！（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

據知張可頤在內地開設經理人公司，成為CEO，早年她以600萬買入元朗四季豪園獨立屋，並豪擲300萬裝修，近年她不時曬出豪宅，可見屋內設計簡約，空間感十足，感覺舒適。而感情方面，有傳張可頤曾兩度拒絕嫁億萬富豪，另又指她從親戚處繼承了1億遺產，但她從未承認傳聞。不過張可頤生活依然多姿多彩，不時相約好友行山、打羽毛球等，放慢工作步伐，享受單身貴族生活！

享受單身貴族生活。（微博@張可頤Maggie）

沖咖啡。（微博@張可頤Maggie）

沖咖啡。（微博@張可頤Maggie）

住獨立屋。（微博@張可頤Maggie）

住獨立屋。（微博@張可頤Maggie）

住獨立屋。（微博@張可頤Maggie）