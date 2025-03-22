吳文忻乳癌已惡化變第四期要開始接受化療　细胞變異轉去尾龍骨

1998年港姐季軍，現年50歲的吳文忻港（現名吳忻熹，Natalie）去年8月自揭三年前確診乳癌，不幸癌症復發已是第三期，更擴散至淋巴腺。早前她因為心臟及肺部積水入院足足半個月，出院數天後，她於本月17日在社交網上載短片憶述這次住醫院兩星期的記錄，插住鼻喉拍片的她令人心酸。

吳文忻患有乳癌。(ig圖片)

吳文忻患有乳癌。(ig圖片)

昨晚吳文忻於IG分享了她一段自拍片段，表示她的乳癌現時已由第三期變成第四期。吳文忻留言寫道：「變咗四仔㖭！冇錯！因為細胞變異咗，轉而咗去尾龍骨，所以變咗四期！所以之前喺醫院都立刻在尾龍骨做了5次電療！而左胸個腫瘤都大咗好多，大到也嚇親我自己，所以前兩星期出院也開始每星期要去化療，仲有，我呢兩星期也同時尋求一啲另類嘅治療，幫助治療癌症，提升免疫力和減低化療後副作用嘅方法去同步進行，估唔到效果相當好！下星期開live同大家講吓！唔緊要！四仔也可以好番的！不用怕！害怕便輸了！」

她又加了一堆Hashtag「#堅持 #信念 #集氣 #有你撐我便會 #阿nat去打仗 #抗癌日記 #乳癌 #世界#充滿愛 #朋友的愛 #幸運的我 #自主人生 #乳癌 #人生過山車#youarenotalone #四期癌症」來為自己打氣。

吳文忻透露最新病況。(ig圖片)

吳文忻透露最新病況。(ig圖片)

吳文忻透露最新病況。(ig圖片)

吳文忻在片中表示雖然自己乳癌病情惡化，但仍然會樂觀積極去面對。不過她的病情令人憂慮，她的一班圈中好友包括陳家樂、余香凝、鍾慧冰、梁芷珮以及張繼聰等，還有一班網民都紛紛留言為她打氣加油，一起鼓勵她，又為她祈禱送上祝福。

吳文忻表示乳癌已是第四期。(ig圖片)

吳文忻表示乳癌已是第四期。(ig圖片)