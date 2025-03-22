謝賢原來勁羨慕胡楓有長壽癦　曾監生幫修哥掹毛作私人珍藏

因無綫節目《歡樂今宵》結緣眨眼40載的阮兆祥、梅小惠、江欣燕，早前合作拍攝節目《友乜唔講得》，明晚（23日）播出的第七集嘉賓是胡楓，胡楓更刻意在衣著上與三位主持襯晒色，相當暖心；節目中還曝光了不少胡楓昔日在EYT的精彩演出。



修哥胡楓同阮兆祥、梅小惠、江欣燕感情都好好。

修哥胡楓同阮兆祥、梅小惠、江欣燕感情都好好。

修哥被爆私下佻皮又幽默

出名是「開心果」及「好好先生」的胡楓（修哥），被相識多年的小惠及欣欣踢爆私下其實相當佻皮、幽默，小惠說：「佢好犀利嘅，佢永遠搞笑唔笑，引佢又唔笑，永遠搞到我哋自己笑，佢就唔笑，教識咗我哋點樣笑與唔笑之間。」而節目期間，小惠果真遭佻皮的修哥氣至大叫：「你唔好耍我哋得唔得？」到底所為何事？

齋睇相，都感受到修哥嘅開心。

修哥唔單止講嘢夠風趣，仲要動作表情多多，好cute。

修哥唔單止講嘢夠風趣，仲要動作表情多多，好cute。

修哥唔單止講嘢夠風趣，仲要動作表情多多，好cute。

修哥唔單止講嘢夠風趣，仲要動作表情多多，好cute。

談到修哥，欣欣憶述入行首部電影即與修哥合作，並謂因而發現修哥原來有櫈都唔願坐：「套戲我同君如係演舞女，咁ending好多困獸鬥嘅戲，我同君如都好眼瞓，一見到櫈就坐，但修哥唔坐架喎，不停喺度行行行。到我諗住畀番張櫈佢坐，修哥就話：『我唔坐嘅，你哋後生坐啦』。」修哥事後笑言其實自21歲開始已有「行路養生」習慣：「我1953/54年開始行，行到依家喇，求其有地方就行。」祥仔聞言即大搞爛gag：「咁咪讀萬卷書不如行萬里路？」修哥即發揮幽默本色回應：「啱喇，我冇乜學問吖嘛！」

修哥曾因拍《四個小生》與謝賢曾江吵架？

欣欣又爆出修哥十分著急面上的「長壽癦」，完全「唔畀掂」，不過修哥聞言卻搞笑摸面澄清謂：「我希望啲靚女掂我，但阮兆祥嗰啲就唔好掂喇！」他續指長壽癦上的長壽毛十分吉利，更笑言謝賢十分羨慕他有長壽癦，更曾經按捺不住監生掹了一條私人珍藏：「有次四個小生去旅行，大家喺度講緊嘢，佢就喺度摸摸摸然後掹咗一條，仲要珍而重之咁收埋。」修哥席間還大談拍攝《四個小生去旅行》的趣事，並直認曾於謝賢及曾江嗌交！

估唔到謝賢咁愛修哥啲鬚。

估唔到謝賢咁愛修哥啲鬚。

爆吳君麗「批踭」搞笑習慣

21歲入行已馬上坐正做男主角的修哥，被三位主持夾攻要求講出「心目中最靚嘅係邊位女明星」，並在祥仔引導下，大爆昔日其中一位好拍檔吳君麗的怪習慣。祥仔：「我見吳君麗同你擁抱時起晒槓」，胡楓：「唔單止咁，仲批踭添！」說畢更搞笑地還原昔日遭吳君麗推開的畫面，修哥又笑指當時被推後的回應是：「麗姐，我要睇跌打喇！」笑爆肚皮。

神還原當年吳君麗「批踭」/「起槓」情況。

神還原當年吳君麗「批踭」/「起槓」情況。

另今集三位主持，還會輪流感激圈中的前輩恩師，其中祥仔談到當年憑《溏心風暴》、撼贏好戲之人秦沛及許紹雄等勇奪最佳男配角，他坦言劇中其他前輩均有功勞，當中最令他獲益良多的是司棋姐：「嗰套係我第一套正戲，壓力都大。司棋姐教我講對白其中一樣嘢好緊要，就係個呼吸，呼吸可以帶動到個戲。有時我哋新人好多時驚自己NG，會想一口氣hur晒出嚟，但司棋姐話唔需要急，佢話要用適當速度講，同埋適當嘅停頓透氣位可以令觀眾更加入戲。所以嗰年我攞到最佳男配角，其實好多前輩演員佢哋都有功勞。」

阮兆祥感恩司棋姐袋錢落佢袋。

阮兆祥感恩司棋姐袋錢落佢袋

修哥後生時好叻扮鬼扮馬。

修哥後生時好叻扮鬼扮馬。

修哥後生時好叻扮鬼扮馬。