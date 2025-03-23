昔日古裝美人罕露面繑實老公好恩愛 嫁入百億豪門變闊太全面息影
撰文：董欣琪
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霍英東家族成員向來備受外界關注，當中長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子都年輕有為，但二子霍震寰一家就十分低調，甚少公開露面。不過日前霍震寰與太太陳琪琪就一起出席一個慈善演唱會，資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享合照，並寫道：「錢昭穎. 擁抱愛慈善演唱會。環星主辦，傷健復康水藝會協辦。表演嘉賓尹光、修哥。見到鮮有露面的霍震寰及太太陳琪琪出現。原來霍先生跟星級導師錢昭穎（Annette）學唱歌，老師開演唱會，學生當然要捧場。」
相中所見，霍震寰與太太陳琪琪結伴現身，陳琪琪全程繑住霍震寰，十分恩愛。來自台灣的陳琪琪曾是邵氏電影女星，在七、八十年代曾出演多部影片，包括《林世榮》、《蝶變》、《名劍》等，古裝扮相美艷動人，但一直星運平平，她還曾拍攝TVB劇集《執到寶》，後來陳琪琪與霍震寰在一場聚會上認識，但有傳霍英東對這段戀情十分反對，兩人拍拖近10年，直至1981年才結婚。
據知相比起當年霍震霆與朱玲玲的世紀婚禮，霍震寰與陳琪琪的婚禮就極其簡單，既沒有大排筵席，也沒有一擲千金，霍家只送了一條紅寶石項鍊作為結婚禮物。而陳琪琪嫁入霍家後就全面息影，先後誕下三名子女，專心相夫教子。陳琪琪多年來一直十分低調，極少公開露面，但她與同樣來自台灣的謝玲玲私交甚篤，不但曾擔任對方的伴娘，私底下亦不時聚會。雖然陳琪琪已經退出娛樂圈，但依然十分注重形象，打扮優雅又貴氣！