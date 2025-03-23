昔日古裝美人罕露面繑實老公好恩愛　嫁入百億豪門變闊太全面息影

霍英東家族成員向來備受外界關注，當中長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子都年輕有為，但二子霍震寰一家就十分低調，甚少公開露面。不過日前霍震寰與太太陳琪琪就一起出席一個慈善演唱會，資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享合照，並寫道：「錢昭穎. 擁抱愛慈善演唱會。環星主辦，傷健復康水藝會協辦。表演嘉賓尹光、修哥。見到鮮有露面的霍震寰及太太陳琪琪出現。原來霍先生跟星級導師錢昭穎（Annette）學唱歌，老師開演唱會，學生當然要捧場。」

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

胡楓（修哥）擔任慈善演唱會嘉賓。（Facebook@汪曼玲）

尹光。（Facebook@汪曼玲）

霍震寰與太太陳琪琪亦激罕露面。（Facebook@汪曼玲）

霍震寰與太太陳琪琪亦激罕露面。（Facebook@汪曼玲）

陳琪琪全程繑住霍震寰，十分恩愛。（Facebook@汪曼玲）

陳琪琪全程繑住霍震寰，十分恩愛。（Facebook@汪曼玲）

相中所見，霍震寰與太太陳琪琪結伴現身，陳琪琪全程繑住霍震寰，十分恩愛。來自台灣的陳琪琪曾是邵氏電影女星，在七、八十年代曾出演多部影片，包括《林世榮》、《蝶變》、《名劍》等，古裝扮相美艷動人，但一直星運平平，她還曾拍攝TVB劇集《執到寶》，後來陳琪琪與霍震寰在一場聚會上認識，但有傳霍英東對這段戀情十分反對，兩人拍拖近10年，直至1981年才結婚。

陳琪琪曾是邵氏電影女星。（影片截圖）

陳琪琪曾是邵氏電影女星。（影片截圖）

古裝扮相美艷動人。（影片截圖）

1981年嫁入霍家。（影片截圖）

陳琪琪嫁入霍家以來一直十分低調。（視覺中國）

低調。（視覺中國）

陳琪琪與女兒霍思緯。（視覺中國）

霍震寰與女兒霍思緯、兒子霍啟文及霍啟剛、霍啟山出席紀念霍英東誕辰100周年座談會。（Facebook圖片）

據知相比起當年霍震霆與朱玲玲的世紀婚禮，霍震寰與陳琪琪的婚禮就極其簡單，既沒有大排筵席，也沒有一擲千金，霍家只送了一條紅寶石項鍊作為結婚禮物。而陳琪琪嫁入霍家後就全面息影，先後誕下三名子女，專心相夫教子。陳琪琪多年來一直十分低調，極少公開露面，但她與同樣來自台灣的謝玲玲私交甚篤，不但曾擔任對方的伴娘，私底下亦不時聚會。雖然陳琪琪已經退出娛樂圈，但依然十分注重形象，打扮優雅又貴氣！

霍思緯氣質出眾。（IG圖片）

霍思緯亦十分低調。（IG圖片）

霍思緯出席晚宴。（IG圖片）

霍思緯曾在世界著名時裝公司任職，後來到美國學習關於珠寶的專業知識，考取了美國寶石學院的專業證書。2011年，年僅26歲的霍思緯創立了珠寶品牌NO. Thirty Three。（網上截圖）

霍思緯在2023年年初被爆已低調結婚生B，生活幸福美滿。（IG截圖）

陳琪琪與同樣來自台灣的謝玲玲私交甚篤。（IG@hlingling）

不但曾擔任對方的伴娘，私底下亦不時聚會。（IG@hlingling）

謝玲玲相約一班好友提前慶祝生日，同場的就有霍震寰太太陳琪琪。（IG@hlingling）

貴氣十足。（IG@hlingling）

貴氣十足。（IG@hlingling）