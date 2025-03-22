影壇大哥愛妻曾患大腸癌擴散至淋巴　月前肺炎急入院險喪命

現年77歲的姜大衛（John哥）是首屆亞太影帝，去年再憑電影《白日之下》演失智院友「通伯」再獲最佳男配角。姜大衛事業順遂，更是一位公認的「愛妻號」與76歲的李琳琳結婚逾半個世紀，依然甜蜜恩愛。李琳琳於2011年發現患上大腸癌，之後擴散至淋巴，姜大衛一度停工照顧愛妻，陪伴太太度過抗癌路。近日兩夫妻接受好友汪曼玲的YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》的家訪，李琳琳驚爆去年兩度入院，月前更因肺炎入院，半隻腳踏入鬼門關。

姜大衛和李琳琳是圈中模範夫妻。（IG@johngor2022）

姜大衛和李琳琳結婚逾50年。（IG@johngor2022）

二人在家中受訪，接受好友汪曼玲訪問。（YouTube@汪曼玲《快拍。曼鏡頭》）

10幾年前因中耳積水要戴住助聽器的李琳琳，在訪問時頗精神，但汪曼玲就爆從姜大衛口中得知，李琳琳月前因肺炎入院險喪命。李琳琳直認是一個不錫身的人，透露在元旦開始發病，延醫了一段時間才發現情況嚴重，她說：「前排啲肺炎好勁，有啲人抵唔住都往生咗。我都唔知自己係咁嚴重，直到我去睇醫生嘅時候，醫生叫我即刻入院。第二日醫生同護士講，如果佢係第二個，就已經死咗，我先知原來係咁嚴重。醫生真係好有愛心，佢好知道我嘅身體底子，日日交代護士點樣同我用藥。」姜大衛續說：「佢個肺嘅X光片直頭花咗，之前嗰邊都係花咗，另一邊本來冇咁犀利，但係今次都花埋，所以醫生即刻搵腫瘤科醫生，驚佢係啲唔好嘅嘢，好好彩原來唔係，係花咗，肺炎。」

李琳琳要戴助聽器，去年兩次入院。（YouTube@汪曼玲《快拍。曼鏡頭》）

月前李琳琳再入院，肺部已花咗。（YouTube@汪曼玲《快拍。曼鏡頭》）

李琳琳表示住院6日，1月22日出院，她說：「個人體力已經好弱，肺炎好番，醫生叫我乖乖哋，唔好周圍走，推咗好多約會。」姜大衛當刻真的心力交瘁：「醫院又只可以陪到夜晚，又要顧住佢中午食乜，晚飯食乜，啲仔女又去探佢，不過都唔緊要，知道佢有好轉，可以出院大家都開心。」

李琳琳亦有憶述當年確診腸癌經過，透露當日跟姜大衛一齊去驗身，老公沒有事，李琳琳就發現腸有腫瘤，一次過將腫瘤附近10幾粒淋巴拿去化驗，結果有一粒淋巴病變，腸癌即由第一期跳到第三期，所以要做化療。姜大衛忍不住指太太經常將病情拖到最後，並爆去年已入過兩次醫院，李琳琳說：「肺炎嘅次數都幾多，每到夜晚個人都會覺得㷫㷫地，不過又唔係發燒，小便又覺得熱，所以我有好經驗，一到差唔多就覺得好似係肺炎，但係都係拖幾日先見醫生。」

互相遷就係婚姻長跑秘訣。（YouTube@汪曼玲《快拍。曼鏡頭》）

不過，李琳琳亦承認有點對不起家人，自己不太在乎，反而老公和子女好緊張，所以都有反省，她苦笑說：「佢哋緊張我仲多過我自己，所以近排都同佢哋講過幾次sorry，成日要對佢哋咁費心，我個人又執着同任性，又唔識做家務，得到佢哋咁錫我，真係好感動。」訪問中，姜大衛更親自下廚顯身手，笑說：「好彩我係曳而唔係任性，如果唔係任性對任性，晨早就分開咗。幾十年大家冇話一定要點，既然佢係咁樣，大家相就，我成日都講兩公婆係互相，我咪遷就佢多啲。」

姜大衛冧爆愛妻李琳琳：「下世都要一齊。」（ig@johngor2022）

姜大衛由主角演到配角都有獎攞。（ig@johngor2022）

李琳琳與姜大衛分開不到一年，於街頭重遇，之後亦繼續拍拖。（ig@johngor2022）

姜大衞、李琳琳與子女及孫兒。（姜大衛IG圖片）

姜大衛一家人關係好和睦。（ig@johngor2022）