前港姐冠軍中環擺檔力Sell自家生意　密密創業進軍商界做女強人

現年29歲的謝嘉怡（Lisa）在2020年以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐，成為雙料冠軍，更被譽為近年最美港姐之一。可惜謝嘉怡入行後幕前演出不多，戲份極少，因而被指受公司冷待。不過其實謝嘉怡一向好有生意頭腦，繼年前豪擲100萬元投資健康飲品生意後，近年又與朋友投資數碼名片生意，去年更在香港開設總部辦事處，實行做冠軍級女強人！近日謝嘉怡更在中環市集擺檔，親身上陣做生招牌力Sell！

2020年港姐冠軍謝嘉怡。（IG@lisamarie_tse）

被譽為近年最美港姐之一。（IG@lisamarie_tse）

靠自己最實際！（IG@lisamarie_tse）

做老闆娘！（IG@lisamarie_tse）

一向好有生意頭腦。（IG@lisamarie_tse）

女強人！（IG@lisamarie_tse）

近日謝嘉怡更在中環市集擺檔，親身上陣做生招牌力Sell！（IG截圖）

謝嘉怡入行前在蘇格蘭任職護士，從小在父親教導下學識儲錢及投資的重要性，生活慳儉的她努力儲起六成收入，年僅21歲就買樓，目前在當地已有兩個物業，相當犀利。而謝嘉怡對做生意亦十分有興趣，先是豪擲100萬元投資健康食品生意，前年再與朋友在英國合辦初創企業，提供數碼名片方案，避免使用紙張印刷大量名片，而數碼名片的使用方法亦相當簡單，只要將數碼名片放在對方的智能手機上，便可透過NFC功能即時分享自定義的個人資料，包括名稱、職位、電話號碼及社交帳號等，相當環保。

謝嘉怡與朋友投資數碼名片生意。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡與朋友投資數碼名片生意。（IG@lisamarie_tse）

港姐冠軍謝嘉怡為數碼名片初創WHOSiFY聯合創始人。（陳葦慈攝）

只要將數碼名片放在對方的智能手機上，便可透過NFC功能，即時分享自定義的個人資料。（陳葦慈攝）

謝嘉怡曾在接受《香港01》訪問時透露，品牌在去年6月正式營運後，客戶數量穩步上升，當中包括本地大型地產商，更有數間海外企業，並表示期望將來拓展至台灣及馬來西亞，再逐步擴展至全球市場。雖然要努力兼顧演藝工作及經營生意，但謝嘉怡就認為是一個挑戰，可從中學習新事物，而由於踏足娛樂圈後形象更為「入屋」，所以亦有助於與他人打開話題，獲得更多機會，相輔相承，她又強調不會輕易放棄娛樂圈，更考慮將來開設主打健康飲食的咖啡室！

謝嘉怡早前在內地都市愛情劇《燦爛的風和海》中驚喜亮相！（影片截圖）

與女主角鍾楚曦有不少對手戲！（影片截圖）

同場還有師姐李施嬅！（影片截圖）

厲害！（影片截圖）

拍攝花絮。（影片截圖）

拍攝花絮。（影片截圖）