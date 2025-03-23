37歲女星拍打鬥戲為保護對手假鼻　改打下巴臉頰被讚貼心

現年37歲的趙麗穎演技早已備受肯定，其新作《向陽花》即將在下月上映，在片中她挑戰女囚犯角色，有不少打鬥戲。然而，有份參演該電影扮演被挨打的女演員就拍片透露，指出趙麗穎當下知道她的鼻子是假之後，她就轉移打下巴臉頰，令她覺得對方是一位很善良的演員，而此舉亦令不少網民紛紛激讚她相當貼心。

趙麗穎在電影中挑戰女囚犯角色。（趙麗穎微博圖片）

在《向陽花》中趙麗穎飾演女囚犯高月香，在監獄中難免會受到欺負及發生爭鬥。而有一場戲她就在獄室與他人發生打鬥，而被挨打的演員李慧君就透露其實在拍攝這場打鬥戲時，導演的要求是要趙麗穎從額頭打過去打到她鼻子上，但她當下就告訴趙麗穎自己的鼻子是假的不能打，沒想到她就相當貼心，在真正拍攝下手時她就果斷改變動作，並沒有打到她鼻子部位，只打到她下巴跟臉頰，即便騎在她身上狠勁十足地打下去，趙麗穎都精準地避開鼻子，此舉令她大為感動。

電影不乏打鬥戲。（影片截圖）

趙麗穎狠勁十足。（影片截圖）

《向陽花》是由著名導演馮小剛執導，故事主要講述趙麗穎飾演的高月香為了給女兒買人工耳蝸，而鋌而走險觸犯法律，最終被判入獄。在監獄中認識多位性格不同的朋友，她們均都是不服輸、不認命的個性，面對多種困難挑戰都勇敢面對，向陽而生。