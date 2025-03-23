金燕玲榮升外母家庭照曝光 34歲愛女穿裙掛戴龍鳳鈪疑嫁外藉型男
現年70歲的金燕玲曾經歷兩段失敗婚姻，她與第二任丈夫育有一名女兒Emma，由於女兒在英國定居，而金燕玲則回流返香港，母女分隔兩地甚少公開同框。昨日（22日）一名婚照攝影師在Threads上載兩張金燕玲的家庭照，意外洩露現年34歲的Emma結婚喜訊，金燕玲將榮升外母。
該名攝影師分享了金燕玲母女兩張照片，寫道：「早前幫金燕玲小姐同女兒Emma影了一輯家庭照，一個中式造型與一個時尚造型，兩個造型喺佢哋身上都非常優雅！多謝你哋都鍾意成個shooting experience 埋輯相！」Emma甚具氣質與媽媽好似樣，其中一張母女合照，Emma疑穿上露肩婚紗，跟金燕玲的白色中性西裝款極襯，有型有格。另一張三人合照，金燕玲與Emma均穿上中式裙褂，Emma更戴上龍鳳鈪，相中有一名外籍型男，相信是Emma的未來老公，估計Emma近日結婚，「一家人」拍攝留念。
金燕玲曾多次獲得香港電影金像獎和台灣電影金馬獎的「最佳女配角」，被香港和台灣電影界稱為最好演技的最佳女配角，更被獲封為「配角天后」。不過情路崎嶇，有指她19歲時認識采蝶軒老闆梁廷斌，1976年結婚後一度息影，並隨對方定居英國。惜維繫6年便結束；直到1989年，她因意外懷孕與英國執業大律師Robert Wong結婚，但當Emma十五歲左右丈夫在外面有外遇，金燕玲給過機會但最終都要迫不得已地離婚。
那時金燕玲已經接近五十歲，放下演藝事業多年，是女兒Emma鼓勵她回來香港，重投演藝工作，屢獲「最佳女配角」獎殊榮，金燕玲曾在得獎時感謝女兒，「多謝我個女Emma，對不起媽媽不可以和你一齊在英國生活，但你好乖，才令我得到這個獎。」
金燕玲曾透露Emma畢業於機械工程系並在英國生活及工作，雖然金燕玲不能夠長期在英國陪她，但女兒很乖很生性。兩地分隔未有影響母女感情，二人經常會以電話通話。近年金燕玲先後患子宮癌及乳癌，Emma雖然未能長期陪伴在媽媽身邊，但金燕玲有伴侶蘇施黃照顧，更成功擊敗癌魔，相信Emma亦會較放心。