奪命提示｜丁子朗甜撐郭柏妍唔認為係魔音：佢不嬲都冇呢個名

TVB劇集《奪命提示》昨日（23日）於馬鞍山一商場舉行宣傳活動，劇中的主演陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人都有出席。一班演員在活動中玩遊戲「奪命提子」，陳山聰與劉佩玥、張振朗與劉穎鏇及丁子朗與郭柏妍，劇中三對情侶分別用身體不同部位餵提子，令在場的粉絲都不禁歡呼。早前丁子朗與郭柏妍在劇集播出後開直播，更透露郭柏妍將化身「魔音女僕」為劇集獻聲，丁子朗與郭柏妍活動後接受《香港01》訪問。

《奪命提示》一班演員於馬鞍山一商場舉行宣傳活動。(葉志明 攝)

劇中三對情侶分別用身體不同部位餵提子，令在場的粉絲都不禁歡呼。(葉志明 攝)

丁子朗認為郭柏妍唱歌是劇中「大家值得期待嘅觀點」，而郭柏妍就表示之前從不知於劇集內唱歌是要去Studio錄音：「我唔知道原來喺劇集入面唱歌，係要真係去一個Studio度錄音，成件事係好認真，即係我哋由揀歌開始。但係呢個位我完全估唔到係咁認真，因為由揀歌幾首開始揀，揀完之後練，練習完之後跟住記完之後就再去錄音，錄音再喺返個廠度唱返出嚟！」郭柏妍強調唱歌很認真，但就被丁子朗「凶」：「我哋成套戲都好認真，你講咗乜嘢？」丁子朗與郭柏妍連做訪問都要「互串」，難怪於劇中是一對歡喜冤家。

丁子朗認為郭柏妍唱歌是劇中「大家值得期待嘅觀點」。(葉志明 攝)

丁子朗表示這一幕在拍時，自己是在現場的，所以聽過很多次：「現場拍嘅時候我喺度囉，就聽咗好多次，所以呢個魔音唔係話佢唱得唔好聽！係純粹因為播咗太多次，播到我自己都洗曬腦。」他表示只是歌重覆循環太多次，而不是郭柏妍唱得差。

丁子朗表示只是歌重覆循環太多次，而不是郭柏妍唱得差。(葉志明 攝)

丁子朗被問到郭柏妍有否擺脫「魔音」這個名時，力撐她：「我覺得佢不嬲都冇呢個名嘅！係啦，所以就唔存在擺脱呢個問題！」郭柏妍即在旁甜笑，果然CP感十足，她被問到覺得自己唱得怎樣時，她就覺得歌太洗腦：「我覺得嗰一晚，嗰幾日係非常之洗大家腦，因為無時無刻都唱住嗰首歌。」而自己就最怕忘詞。

丁子朗甜撐郭柏妍唔認為係魔音。(葉志明 攝)

上星期一集講到楊卓娜憶子成狂，於天台與張振朗及丁子朗對峙的一幕，丁子朗演到流下男兒淚。他表示當日其實沒有說他要哭，而他哭是因為太感動：「但係因為嗰場戲大家個氛圍，講嗰下都自己好感動，咁所以就忍唔住就流咗啲眼淚，同埋大家都偽係度瘋讚卓綁娜呢個視后級嘅演技。」

丁子朗與楊卓娜的這一場戲，本來是沒有要求要哭的。(節目截圖)

楊卓娜憶子成狂，於天台與張振朗及丁子朗對峙的一幕，丁子朗演到流下男兒淚。(葉志明 攝)

這一幕播出後，丁子朗表示在網上見到有網民大讚他演戲有進步：「真係喊出嚟！見到呢個comment之後，我覺得好似因為有個咁好嘅對手，咁好嘅團隊，令到我做戲都好似有個新嘅領悟咁！」而他一出場就與張振朗有不和的情況出現，他透露之後團隊內會有不少的矛盾，亦會有更大的磨擦，更叫大家拭目以待。