奪命提示｜文偉鴻指永不錄用楊卓娜　因心痛佢演得太忘我唔錫身

TVB劇集《奪命提示》昨日（23日）於馬鞍山一商場舉行宣傳活動，劇中的主演陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人都有出席。而近日劇中飾演「娟姨」的楊卓娜瞬間成為了話題人物，她演活了一個憶子成狂的角色，更「唔錫身」至連跳樓場面都親身上陣，令監製文偉鴻都發文表示再有下次「永不錄用」，文偉鴻與楊卓娜活動後接受《香港01》訪問講解到底為什麼永不錄用。

《奪命提示》一班演員於馬鞍山一商場舉行宣傳活動。(葉志明 攝)

近日劇中飾演「娟姨」的楊卓娜瞬間成為了話題人物，她演活了一個憶子成狂的角色，更「唔錫身」至連跳樓場面都親身上陣，令監製文偉鴻都發文表示再有下次「永不錄用」。(葉志明 攝)

文偉鴻被問到當初為什麼會選擇楊卓娜去演「娟姨」，他表示一想就想到她：「咁佢都問咗我好多次，點解我要揾佢啊？呢個角色嘅設定係六十歲，點解係第一時間要揾佢呢！我就其實由始至終我都系答佢一樣嘢，因為我信你嘅戲做得到！咁而直至到出街，即係大家觀眾睇同埋返嚟嘅comment都印證咗我呢個決定係完全冇錯！」楊卓娜得到文偉鴻的肯定，她笑指「呢個比攞獎更加好，唔使攞獎啦」。

文偉鴻被問到當初為什麼會選擇楊卓娜去演「娟姨」，他表示一想就想到她。(葉志明 攝)

雖然楊卓娜得到肯定，但同時亦感到很大壓力：「因為佢寄予你厚望，咁你如果嗰個能力上或者系現場去到現場發花癲，或者係突然間入唔到，咁係好大好大壓力嘅！」楊卓娜表示今次是首次要飾演一個情緒極端的人，再加上文偉鴻的要求很高，細緻到連咬字都有要求：「譬如咬字唔準啦，或者嗰個情緒嗰個節奏各樣呢，佢都要好100%要up to佢嘅standard。所以我哋喺現場呢，佢都幫我執得好正，譬如有啲嘢唔夠嘅佢會不停要求我，就算係好趕時間收工佢都俾時間我佢不停去重新調整調整再調整！要儘量做到佢需要嘅嘢咁樣。」

楊卓娜得到肯定，但同時亦感到很大壓力。(葉志明 攝)

至於文偉鴻在社交平台說到的「永不錄用」，他表示「梗係心痛」楊卓娜，他透露楊卓娜一但入戲就忘記了自己：「佢好乞人憎嘅嘢嘅就係，佢一入咗戲，佢就忘我㗎啦！佢就唔係個演員本身，佢係個角色本身！」文偉鴻指她勸不聽，因為有些鏡頭，楊卓娜都親身上陣做下去，「佢跌到嘭嘭聲」，其實他只擔心楊卓娜會受傷：「所以話你再係咁樣，我就唔用你㗎啦！咁就要大一大佢！」楊卓娜則指文偉鴻在拍攝時對每一個工作人員都很好，而且很認真：「佢會照顧曬每一個人嘅安全先開始，其實佢唔係嗰啲趕收工嘅監製嗰啲導演嚟嘅！」

文偉鴻在社交平台說到的「永不錄用」，他表示「梗係心痛」楊卓娜。(葉志明 攝)

文偉鴻指邀請楊卓娜當娟姨一角除了「戲好」外，還有幾個特質是他看中的：「第一呢就係佢可以做到好情緒化嘅演繹，亦都好切合呢一個有精神病嘅處境嘅角色狀態。同埋其實佢真係好強，佢有好強嘅感染力！」

文偉鴻指邀請楊卓娜當娟姨一角除了「戲好」外，還有幾個特質是他看中的。(葉志明 攝)

至於楊卓娜被問到今次要化老妝飾演一名60歲的婦人，自己又能否接受時，她即笑指自己沒有偶包：「我係一個冇框框冇包袱嘅演員嚟嘅！咁我多謝Jazz睇到我呢一面，其實我唔鐘意做靚女，識我嘅人都知道我平時唔鐘意化妝同埋我覺得拍劇最辛苦就係要keep fit。」而今次她所飾演的角色是一合比較有經歷及滄桑，她連準備工夫都做到十足：「我自己係會專登唔查防曬，就會出去做户外活動。」從而令到皮膚看上去沒有那麼光滑，能夠於劇中連戲。