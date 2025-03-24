55歲前TVB小生神隱15年轉行教書？ 網民歎身形走樣：怎麽胖成這樣

現年55歲的蔡子健於1992年參加TVB藝員訓練班後，起初主要擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，其後亦拍攝過不少經典劇集。不過在2008年蔡子健捲入「魔術鹹豬手」事件，翌年蔡子健離開TVB，重回校園攻讀北愛荷華大學工商管理碩士課程，現已轉行投身保險界，並與醫生太太蘇予芊育有兩女一子。日前有網民分享了蔡子健教書的照片，隨即引起網民熱議。

蔡子健拍攝過不少經典劇集。（影片截圖）

蔡子健（右一）2009年2月25日錄影TVB遊戲節目《財智達人》被問到「魔術鹹豬手」事件時，曾回應被政府和公司活動棄用的傳聞：「冇咩大影響，慈善活動不停做，下星期仲會去探智障人士。」（VCG）

日前有網民在小紅書分享了蔡子健教書的照片及合照，並留言寫道：「是誰那麽幸運！上課遇到明星老師了！🫡🫡 喔莫 剛開始還沒有認出來！突然認真聽課，盯著盯著發現……！這不就是《酒店風雲》的蔡子健！！！！蔡sir為人好低調，自我介紹只講到自己係：Dr.cai. 沒有吹噓自己的明星招牌。人很nice!!! #TVB港劇 #酒店風雲#蔡子健 #香港 #上課遇到明星#榮兆佳衛英姿」。

日前有網民在小紅書分享了蔡子健教書的照片。（小紅書）

相中可見，穿上白色恤衫及牛仔褲的蔡子健正在課室中授課，之後更與學生合照，非常親民貼地。蔡子健雖然頭髮開始有點灰白色，但樣貌並沒有太大分別，凍齡力驚人，不過身材就稍微有點發福。

網民大讚蔡子健保養得好好。（小紅書）

網民難忘蔡子健演過不少變態角色。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都忍不住留言：「他真的演過很多變態」、「當年覺得佢斯斯文文又靚仔，但成日比啲奇怪角色佢。」、「他年輕的時候真的好帥，一身正氣的感覺，可惜基本都是配角」、「這個人演技很好」、「好久不見了」、「怎麽胖成這樣了」。另外，發文者透露蔡子健並不是正式教師，只是分享專業知識。