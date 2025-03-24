MC張天賦現身婚禮任嘉賓獻唱　傳3首歌要價達7位數：人情回晒本

婚禮是每個女孩人生中最重要、最漂亮的時刻，親友家人不時會場此機會送上驚喜，近日有新人舉行盛大婚禮，竟邀請到MC張天賦到婚禮獻唱，有傳出場費高達百萬﹗



MC張天賦是近年公認的實力派歌手。

MC張天賦出道短短幾年已有多首金曲。（IG：@mcheung1201）

MC張天賦出道短短幾年已有多首金曲。（IG：@mcheung1201）

有網民在THREADS上載幾條短片，日前到ROSEWOOD酒店出席婚安，見到MC張天賦一身黑色西裝打扮，在婚禮台上獻唱，包括《老派約會之必要》、《世一》等金曲，台下歡呼聲此起彼落，新娘子一臉陶醉。有份出席的網民指：「Wedding 邀請MC 做表演嘉賓，呢對新人So rich 😎聽聞係新娘子媽媽安排，真係世上只有媽媽好😘」

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

MC張天賦現身婚禮獻唱，一對新人一臉陶醉。（影片截圖）

片段一出大家對MC竟現身做婚禮歌手大感驚訝，因為出場費不菲「真係so rich, 我上星期公司也請不到他，只請到餅碎細佬咋！🤭🤭🤭」、「MC唱3首歌上年都70萬起跳 今年100萬得唔得😆」、「超正🤩咁樣個人情真係回晒本😍媽媽好有錢😫請MC唱3首洗唔洗100萬依家？」，亦有人爆料指一對新人身份絕不簡單：「因為新娘係TSL謝瑞麟個孫」、「喺得Rosewood擺酒都有返咁上下家底￼，100萬對於佢哋嚟講可能只係少少錢🤏🏻最緊要個女開心 有個難忘婚宴 」。

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

網民對MC張天賦現身婚禮獻唱相當驚訝。（THREADS截圖）

網民對MC張天賦現身婚禮獻唱相當驚訝。（THREADS截圖）