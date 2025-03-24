伍富橋富貴老婆貪平墮機票騙案　英名盡喪：今次真係X都要講

近年香港有相當多網絡騙案，近日瘋傳一則「機票騙局」的帖文，在Instagram出現旅行社特價商務客位機票「買一送一」的廣告，不少人因貪便宜而中伏，及後更被封鎖。想不到連伍富橋的富泰老婆Shirley都是受害者之一。



由富二代變億萬駙馬 伍富橋談老婆︰一開始就好似畀佢迷住咗

伍富橋與富家女梁兆盈(Shirley) 2020年結婚。（IG：@alvinngfukiu）

伍富橋與富家女梁兆盈(Shirley) 2020年結婚。（IG：@sysleungx）

伍富橋與富家女梁兆盈(Shirley) 婚後相當恩愛。（IG：@sysleungx）

近日不少網民墮機票騙案，見到「永安旅遊」特價商務客位機票「買一送一」的廣告，繳款後方驚悉中伏。伍富橋的富泰老婆Shirley在IG STORY連發多個限時動態揭受騙：「我想講今次真係X都要講，話說我呢兩日坐輪椅坐到瘟瘟沌沌，睇睇吓IG發現有呢個POST，就諗住撳入去睇吓啦，之後就俾人呃咗。雖然我知道大家都一定精明過我，但有時真係會鬼揞眼，真係要小心。」

伍富橋老婆梁兆盈(Shirley)自爆墮機票騙案。（IG：@sysleungx）

伍富橋的老婆Shirley指騙徒網站及對答都相當逼真：「啲回覆係同你平時喺官網一樣，勁專業勁清晰。」雖然她曾對要分2次入錢有疑問，但亦被騙徒歪理說服入錢：「之後即刻叫我老公用恒生銀行個APP CHECK下，點知個戶口名真係唔啱，當時即刻同佢對質點解戶口唔同咗名？同埋點解佢明明話15分鐘後會收到電子機票，但係又一直都無收到。跟住仲要SEND埋勁多嗰啲FACEBOOK POST俾我，說服我繼續俾錢，仲同我講話佢地公司間間銀行都會唔同戶口，當下即刻知道瀨嘢。重點係，之後仲繼續扮嘢，我即刻上永安個官網，俾我搵到原來佢地真係喺FACEBOOK同IG詐騙，我CAP晒官網啲圖俾佢，跟住佢就單剔咗。」

伍富橋老婆Shirley回憶被騙經過。（IG：@sysleungx）

伍富橋老婆Shirley回憶被騙經過。（IG：@sysleungx）

伍富橋老婆Shirley回憶被騙經過。（IG：@sysleungx）

事件發生後Shirley已即時報案：「最後梗係循例都要報個案啦，雖然知道一定係追唔番架啦，亦都無抱有過希望。想笑嘅都可以盡情笑，因為我X到自己都喊咗出嚟，POST係因為希望唔好再有人俾人呃就好啦。唔係話你會X得過我，自己都精明咗30年，但原來真係會有發瘟嘅時候。」

伍富橋老婆Shirley回憶被騙經過。（IG：@sysleungx）

伍富橋老婆Shirley回憶被騙經過。（IG：@sysleungx）

伍富橋老婆Shirley回憶被騙經過。（IG：@sysleungx）