鍾景輝患大腸癌淡出幕前　88歲生日罕現身疑入住護老院健康惹關注

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝昨日（23日）88歲生日，自2016年證實患上大腸癌做手術後，鍾景輝拍完《牛下女高音》便淡出幕前專心休息，有一段長時間未有公開露面。去年梁祖堯與一班演藝校友一起到鍾景輝家中拜年，當時見鍾景輝一頭銀髮，要以拐杖輔助行路，但精神尚算不錯，面色紅潤而且有個小肚腩。事隔一年，前港台DJ夏妙然帶着蛋糕到疑似護老院探望鍾景輝，而藝人余俊峰就帶King Sir去西貢外遊，見King Sir全程坐輪椅，身體狀況似乎出現了大轉變。

梁祖堯與湯駿業、劉錫賢及邵美君等去年年初二相約到King sir鍾景輝家拜年。 （IG：@pumpkinjojoinstagram）

梁祖堯分享與King sir鍾景輝合照。 （IG：@pumpkinjojoinstagram）

King sir鍾景輝笑住派利是俾梁祖堯。 （IG：@pumpkinjojoinstagram）

夏妙然昨日在自家YouTube頻道上載當日探望鍾景輝的影片，片中背景疑在護老院院舍內，夏妙然用emoji為鍾景輝遮樣，鍾景輝坐在床上，聽到大家為自己唱生日歌亦有跟唱幾句，並發出招牌笑聲。



鍾景輝聽到大家為自己唱生日歌好開心。（YouTube@Dr Serina Ha.）

鍾景輝疑入住護老院舍內，裏面有衣櫃，（YouTube@Dr Serina Ha.）

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夏妙然並撰長文寫道：「生日快樂，King Sir！今天是King Sir的88歲生日，衷心祝願他福如東海，壽比南山，身體健康，快樂常在！前幾天，我再次去拜訪King Sir，這次是和倪秉郎一起前往的。阿郎哥曾在2018年與King Sir在理大《承受清風》演讀劇場中合作，重逢時，King Sir讚美他說：『你那時候表現得很好！』當我問他生日是幾號，他毫不遲疑地回答：『3月23』！那天我們一起慶祝，儘管相處的時間不長，但這段珍貴的時光讓我難以忘懷。」

夏妙然還說：「早些時候，我同李樂詩博士一同探望King Sir，博士還教他進行了一些手部運動。這次我也幫他做了一些練習，並進行了按摩。只要他健康安好，我就感到無比快樂。希望大家也能保持健康，我已經把你們的祝福轉告給他。之前見面是在2019年11月27日，整整過了四年零一百天。在這段時間裡，我一直聯繫著他，終於再次見到他時，看到他一切安好，真的讓我非常欣慰。在這裡，送上我最誠摯的祝福，祝King sir 生日快樂，身體健康，快樂常在！」

夏妙然多年來都有相約鍾景輝見敍舊。（YouTube@Dr Serina Ha.）

夏妙然多年來都有相約鍾景輝見敍舊。（YouTube@Dr Serina Ha.）

另外，前藝人余俊峰在IG上載與鍾景輝到西貢看海的相片，見鍾景輝坐在輪椅上，全程由余俊峰推着。鍾景輝戴上cap帽，只有側面照片，但仍見到身形比之前瘦削，看起來不如從前，幸好精神不俗。



鍾景輝明顯瘦咗。（IG@johnsonjunyu）

余俊峰推住King Sir。（IG@johnsonjunyu）

看海。（IG@johnsonjunyu）

遊西貢。（IG@johnsonjunyu）

鍾景輝拍完《牛下女高音》後便淡出幕前。（Instagram/@jacquelinebwong）

鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（張浩維攝）

鍾景輝後生好有型呀。（Facebook圖片）

鍾景輝後生好有型呀。（Facebook圖片）