豪門女婿19年前絕密婚照曝光　太太捲爭產案遭親姊質疑父遺囑無效

現年53歲的前TVB藝人吳家樂於2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚，婚後育有一女兩子，一家五口生活幸福。吳家樂的外父周亦卿以升降機及電扶梯起家，有「升降機大王」之稱，2018年過身時遺下估計逾46億元身家待分配。早前周蕙蕙捲入爭產風波，有指周亦卿生前先後訂立了4份遺囑，2015年最後一份遺囑將名下其士國際1.89億股全部交予五女周蕙蕙繼承，其餘遺產則分給其太太及6名女兒。他的長女周莉莉2019年入稟高院控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，質疑2015年遺囑不實無效，周亦卿當時無意無力或在不知情下訂立，案件將於2026年5月底開審。

吳家樂被封為「46億駙馬」。（資料圖片）

周亦卿有「升降機大王」之稱，2018年過身時遺下巨額遺產。（資料圖片）

吳家樂和周蕙蕙由拍拖到結婚都相當低調。（IG圖片）

一家五口。（電視截圖）

育有一女兩子。（電視截圖）

身為「豪門女婿」的吳家樂與周蕙蕙由拍拖到結婚都非常低調，不過昨日（24日）是好友梁思浩的57歲生日，倆夫婦特別為對方慶祝，並送上生日蛋糕。梁思浩在社交平台分享三人合照，並上載一張當年吳家樂與周蕙蕙的絕密婚照！梁思浩寫道：「給您倆一個小驚喜🤪我係您倆嘅伴郎，當然記得你哋嘅結婚周年啦！祝您倆夫妻永遠幸福美滿，恩愛到白頭！一家五口開心健康！」

吳家樂夫婦與為梁思浩慶祝生日。（IG@leung_sze_ho_spencer）

當年二人婚照曝光，全部都好有份量。（IG@leung_sze_ho_spencer）

婚照中，吳家樂穿上暗花款的黑色西裝，新娘子李蕙蕙則選了一條長袖款的婚紗裙，配襯簡約珍珠頸鏈和耳環，盡顯高雅氣質。有份出席的賓客人數不算多，但位位都極具份量，包括兩位「阿姐」汪明荃和已故沈殿霞，還有現任TVB總經理曾志偉、胡楓、羅家英、黃日華與已故太太梁潔華、李珊珊、鄧兆尊、元彪、古巨基等等。早前被法庭宣布破產的王賢誌亦有份參與，早前吳家樂在自家YouTube頻道被重提王賢誌曾公開承認喜歡過圈中男藝人拍檔，當中提及的名字包括陳鍵鋒同吳家樂，吳家樂直認知道：「我諗唔會唔知啦吓嘛，sense到嘅！」。

吳家樂仍活躍於演藝圈工作。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂和王賢誌曾多次合作。（電視截圖）

吳家樂在2023年11月宣布離巢，與無綫結束30年賓主關係，近年主力做網上節目，與梁思浩、江美儀、鄧兆尊輪流大爆娛樂圈秘聞，成為網上紅人。早前吳家樂亦有提及自己當年婚事曝光，全因為陳奕迅，家樂說：「18年前，嗰時我拍緊拖，入紙申請結婚，啲人完全唔知道我同我太太拍拖，點解會知道註冊結婚呢？我要多謝一Pair，陳奕迅！因為有記者收到風，陳奕迅入紙結婚，你申請註冊結婚，佢要將你（張申請書）擺15日睇吓有冇人反對，嗰陣時仲有狗仔隊， 揭揭揭，陳奕迅結婚、徐濠縈結婚……吳家樂？係咪嗰個吳家樂呢？跟住就去查，查查吓就查到出嚟，啲人就覺得一定係奉子成婚。唔出聲，有咗，先至結婚，我唔講啫。」

吳家樂表示自己一直低調戀情，就連結婚都冇打算公開，誰知卻被踢爆。（VCG）

吳家樂與太太被狗仔隊追訪，最誇張一次是在公主道被截停，最終驚動警方。（VCG）

Man到爆！（IG@ngkalokcarlo）