《真情》中年小生近況曝光零走樣星味十足 轉戰商界傳身家已過億

現年56歲的盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎，但在2001年他突然消失香港幕前，轉往內地發展並一度轉行先後做過金融行業、飲食業、房地產生意等，直至近年重返幕前，但就主要在內地拍劇。日前有網民在內地街頭偶遇盧慶輝，身形高大的他雖已年過半百，但仍沒有走樣。

盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎。（小紅書圖片）

早前盧慶輝在TVB劇集《香港人在北京》中亮相。（電視截圖）

令不少觀眾大感驚喜。（IG@jinnyng）

日前有網民在內地街頭偶遇盧慶輝，將合照分享到小紅書，並留言：「偶遇港劇演員#盧慶輝」。相中可見，頭戴黑色Cap帽的盧慶輝身穿深藍色襯衫及黑色皮外套，他以「君子手」將雙手放在兩位女粉絲的身後合照，盡現紳士風度。盧慶輝雖然已年過半百，但身形高大的他樣貌跟過往沒有大分別之外，亦未有明顯發福跡象，仍星味十足，凍齡力驚人。

日前有網民在內地街頭偶遇盧慶輝。（小紅書）

盧慶輝曾透露自小已夢想做演員，在家中貼了很多演員的海報，但出生於潮州家庭的他，父母思想傳統，爸爸媽媽、哥哥、兩個姐姐，都在銀行工作，所以父母都希望盧慶輝可以安穩地在銀行工作，並不支持他追逐演員夢。盧慶輝中學時想學一些關於舞台表演的培訓，雖然家人不支持，但痛錫他的媽媽眼見兒子悶悶不樂，最後給了四千多的學費，讓他去參加培訓班，其後老師幫他報名參加模特兒比賽《魅力先生》，結果更奪得冠軍。

盧慶輝透露自小已夢想做演員。（小紅書圖片）

他透露當時有不少廣告和電影邀約演出，亦有電影公司找他簽約，但出於家庭觀念的原因，他畢業後沒有加入娛樂圈，而是到金融公司去工作：「在金融公司很快有了不錯的成績，二十歲出頭年薪有七位數，在當時還是不錯的，但我心裏總覺得空落落的，我內心依然嚮往螢幕。」工作幾年後，盧慶輝在朋友鼓勵下決定到TVB面試：「我內心也挺掙扎的，因為當時的工作挺好的，但一看到電視就內心波動。最後我決定試一試。面試很順利我簽約了TVB，雖然每個月拿到的工資比之前少了很多，但是我特別開心特別滿足。」

獲得冠軍的盧慶輝。（小紅書圖片）

另外，盧慶輝當年憑着青靚白淨、官仔骨骨的外形迷倒不少粉絲，除了唐立生一角之外，他在《封神榜》中飾演的伯邑考下場悲慘，同樣令人印象深刻。不過盧慶輝當年上位後緋聞不斷，除了與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真之外，又曾與梅艷芳、陳德容等傳出緋聞，而他唯一公開承認過的女友就是張慧儀，但兩人拍拖未夠一年就分手收場。