前TVB靚仔小生相約李彩華聚會狀態回勇　曾患病避世一度暴脹凸腩

現年46歲的陳鍵鋒（Sammul）當年因外形青靚白淨，形象正面，不但成為TVB「奧運六星」之一，更與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明被封為「五大小生」，但他自2010年約滿TVB後就轉戰內地發展，近年更因受腦血管遺傳病影響而淡出演藝圈。而陳鍵鋒淡出幕前後生活依然多姿多彩，去年更到泰國曼谷學廚，早前陳鍵鋒就讀的學校曾分享多張近照，可見他明顯發福不少，網民紛紛留言感嘆昔日的靚仔小生已不復存在。不過日前陳鍵鋒與李彩華聚會時，狀態明顯回勇！

陳鍵鋒（Sammul）當年青靚白淨。（影片截圖）

陳鍵鋒在電視劇《學警雄心》的造型也是帶有一股男神的氣質。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒（Sammul）在劇中的造型照。(《學警雄心》劇照)

五大小生之一。(《學警雄心》劇照)

備受力捧。（視覺中國）

陳鍵鋒近年發福不少。（IG@poupou_poupoupou）

去年染金毛搽指甲油。（IG圖片）

到泰國曼谷學廚。（IG@lecordonbleudusit）

好受女同學歡迎！（IG@lecordonbleudusit）

融洽！（IG@lecordonbleudusit）

陳鍵鋒與李彩華因合作拍攝TVB劇集《我師傅係黃飛鴻》而成為好友，兩人難得重聚，分別在IG曬出合照，李彩華寫道：「今日陳生叫我做李海潮」，陳鍵鋒即回應：「我係話你好潮~Anyway nice catch with you. Lee Ho Chiu」，相中所見，兩人在夜景下合照，陳鍵鋒負責揸機自拍，染了一頭金髮的他剃了鬚，不少網民都留言大讚他回春：「陳鍵鋒底子這麼好，減了肥立馬回春」、「正面照看起來回春了」、「顏值回來了」！

日前陳鍵鋒與李彩華聚會。（IG截圖）

狀態明顯回勇！（IG截圖）

互動。（IG截圖）

《我師傅係黃飛鴻》由黃宗澤、姜大衛、李彩華、嘉碧儀、陳鍵鋒及馬國明主演。（劇集海報）

+ 35

早年北上發展的陳鍵鋒曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，但在2018年發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。陳鍵鋒擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，去年更到泰國曼谷讀巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu Culinary School），跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程，據知學費由港幣16萬至28萬不等。

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）

離開TVB後，陳鍵鋒隨即在內地拍攝古裝劇《美人心計》，更被網民封為「史上最帥皇帝」。（劇照）

陳鍵鋒在電影《新包青天之冰魄》中明顯發福不少，不但面圓圓，連頸部同背部都十分厚肉。（影片截圖）

發福不少。（視覺中國）

凸腩。（視覺中國）

陳鍵鋒一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作，一直深居簡出，甚少公開露面。（影片截圖）

在展覽會擺攤。（影片截圖）

學廚。（IG@sammul.chankinfung）

變身大廚。（IG截圖）