前TVB靚仔小生相約李彩華聚會狀態回勇 曾患病避世一度暴脹凸腩
撰文：董欣琪
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現年46歲的陳鍵鋒（Sammul）當年因外形青靚白淨，形象正面，不但成為TVB「奧運六星」之一，更與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明被封為「五大小生」，但他自2010年約滿TVB後就轉戰內地發展，近年更因受腦血管遺傳病影響而淡出演藝圈。而陳鍵鋒淡出幕前後生活依然多姿多彩，去年更到泰國曼谷學廚，早前陳鍵鋒就讀的學校曾分享多張近照，可見他明顯發福不少，網民紛紛留言感嘆昔日的靚仔小生已不復存在。不過日前陳鍵鋒與李彩華聚會時，狀態明顯回勇！
陳鍵鋒與李彩華因合作拍攝TVB劇集《我師傅係黃飛鴻》而成為好友，兩人難得重聚，分別在IG曬出合照，李彩華寫道：「今日陳生叫我做李海潮」，陳鍵鋒即回應：「我係話你好潮~Anyway nice catch with you. Lee Ho Chiu」，相中所見，兩人在夜景下合照，陳鍵鋒負責揸機自拍，染了一頭金髮的他剃了鬚，不少網民都留言大讚他回春：「陳鍵鋒底子這麼好，減了肥立馬回春」、「正面照看起來回春了」、「顏值回來了」！
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早年北上發展的陳鍵鋒曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，但在2018年發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。陳鍵鋒擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，去年更到泰國曼谷讀巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu Culinary School），跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程，據知學費由港幣16萬至28萬不等。