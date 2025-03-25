TVB慈父家中遭逢巨變　緊擁兩子抽泣叮囑「聽教聽話」但不忘𢯎撈

TVB有不少慈父，其中一位便是《東張》主持區永權，但他近日就因為兩個囝囝而爆喊，他上載一段短片，片頭是他年初於《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最佳男主持」獎的致詞片段，他說：「我兩個仔人生將會面對一個大挑戰，但係爸爸一定會同你一齊。」近日他在新片中開估兒子Aidan和阿Bu要面對的挑戰，原來就是到新西蘭升學。

區永權一向是圈中「廿四孝老竇」，曾與兒子在台上一同表演，他唱歌、細仔打鼓，相當溫馨。（IG@mr.albertau）

區永權年初獲獎時，曾在台上表示：「我兩個仔人生將會面對一個大挑戰，但係爸爸一定會同你一齊。」而近日他終於揭曉這個「挑戰」。（IG@mr.albertau）

區永權與兩子搭飛機，原來是去新西蘭。（IG@mr.albertau）

區永權夫婦特地飛往新西蘭陪兩個兒子開學。（IG@mr.albertau）

區永權與太太陪兩個兒子去當地開學，但始終都有分離一刻，區永權在機場離別時擁緊兒子，叮囑：「俾心機讀書知唔知呀？」、「聽教聽話知唔知？」見他在機場想到即將和兒子分隔兩地，他慢鏡抹眼淚，絕對令人心酸，網民都說自己睇到眼濕濕。不少圈中爸爸都留言表示明白他的感受，先是近日剛為人父的蕭正楠，他說：「我搵到一個學習對象❤️❤️❤️Soooo touching 🥹🥹🥹」、而兩女之父洪永城亦表示：「I feel you man !!! 我見到將來嘅我。」

13歲細仔阿Bu。（IG@mr.albertau）

14歲大仔Aidan。（IG@mr.albertau）

陪完兩個仔去開學，但始終有分離一刻。（IG@mr.albertau）

區永權緊擁兒子，叮囑他：「俾心機讀書知唔知呀？」、「聽教聽話知唔知呀？」（IG@mr.albertau）

區永權抽泣非常淒涼。（IG@mr.albertau）

與兩子在臨別一刻來張合照，但再次忍不住眼淚，反而兩個兒子就比較硬淨，冇喊。（IG@mr.albertau）

兒子離去後，區永權再次痛哭。（IG@mr.albertau）

區永權都有貼文中指自己要學習放手，好好鼓勵兒子要有信心，他叫太太的朋友可多約她外出時，亦不忘為自己「𢯎撈」，他說：「而作為我嘅新舊客戶，請要多多想起我喔，因為有兩個仔在外升學，感覺是多麼的刺激興奮？！你們懂的！🤭」