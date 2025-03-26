無綫富貴女星忽然肚凸凸惹懷孕揣測　曾閃婚閃離繼續做黃金盛女

出身富裕，現年44歲的馬來西亞拿督千金莊思敏，家族資產估計約8億元，她也是圈中的小富婆。莊思敏除了有財力，亦有樣有身材，模特兒出身的她更於2010年決定豁出去，到代言的美容院進行大改造，分別做了矽袋隆胸及交叉綫雙眼皮手術，上圍連升兩cup。她曾表示不會後悔，更揚言一世不「拆彈」，要繼續挺起胸膛做人。

莊思敏疑收到詐騙信息。(ig圖片)

莊思敏疑收到詐騙信息。(ig圖片)

莊思敏疑收到詐騙信息。(ig圖片)

日前莊思敏於抖音拍片介紹美食，身穿貼身連衣裙的她，盡顯身材線條，不過她的豐滿上圍都不及她的肚子吸睛。片中的莊思敏看來肚凸凸，與平Fit爆身材明顯有分別，未知是否經常介紹美食吃多了。有網民亦留意到她的肚子，不禁留言問她：「係咪有咗BB？」莊思敏就親自回覆對方表示：「nooo。」

莊思敏於2020年與拍拖僅半年的台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸 (Brian) 於香港的貝沙灣豪宅簽紙結婚。不過這段婚姻只維持了兩年半左右，兩人在2022年11月正式宣布離婚。莊思敏曾在訪問中透露因與前夫長期分居港台兩地，聚少離多，雙方在定居問題上產生嚴重分歧，最後莊思敏「被離婚」，兩人之間不涉第三者。離婚後的莊思敏回復單身，示今仍未公布有新戀情。

莊思敏肚凸凸惹懷孕疑雲。(抖音)

莊思敏肚凸凸惹懷孕疑雲。(抖音)

莊思敏肚凸凸惹懷孕疑雲。(抖音)

莊思敏肚凸凸惹懷孕疑雲。(抖音)