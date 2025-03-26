周永恆重回被捕現場自彈自唱否認有飲酒濫藥　因被捕受傷被迫停工

現年40歲的周永恆前日（24日）涉在天水圍天湖路樂湖花園對開的行人路上，非法使用電動平衡車（俗稱「風火輪」）被捕，警方以涉嫌「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」將他拘捕，他獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。

周永恆日前因在天水圍行人路上非法使用電動平衡車（俗稱「風火輪」）被捕，被警方以涉嫌「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」將他拘捕。（fb@Ho Simon）

從網上片段所見，周永恆被捕時被撳地制服及曾經掙扎，他高呼：「唔好搞我呀！救命呀！救命呀！」「我無撞到人呀！」有指近年他主要靠在區內送外賣維生，以「風火輪」代步，不過被捕後生計暫受影響。

周永恆被捕時被撳地制服及曾經掙扎，他高呼：「唔好搞我呀！救命呀！救命呀！」（fb@Ho Simon）

事發後，周永恆在填詞人因葵陪同下重回被捕現場，他戴上眼鏡及身穿牛仔褸，未有出鏡的因葵先交代拍片的原因，他說：「今日嚟呢度係因為寫咗首歌好耐，但一直揀唔到適合人選去唱呢首歌《無我》，直至尋日（24號）發生咗你（周永恒）呢件事，就覺得好適合由你去唱，麻煩你演繹一次。」之後周永恆忽然以結他自彈自唱：「無人自殺～無人失蹤～無病痛～無自由～閒事莫理～無人搬走～直到規例要守～象徵性懲罰…」

周永恆在填詞人因葵陪同下重回被捕現場，自彈自唱。（IG圖片）

唱完歌後，周永恆透露更多案情，他說被捕地點正是其寓所樓下，現時被告兩項罪名，獲准以2千元保釋，需要5月16日再報到。他感謝各界關心並公開道歉：「我知引起咗好多新聞出嚟，講聲唔好意思要你哋擔心。」網上有評論指他被捕時精神恍惚，他特別交代自己已接受酒精呼氣及毒品測試，分別是零度及沒有濫藥，他又展示手部傷勢，透露雙手擦損、電話爆Mon，並再次表示因「生活瑣事」上新聞令公眾擔心，感到非常抱歉，預告之後會用其他方法跟大家接觸。

周永恒交代案情，為引起擔心致歉，但他強調自己已接受酒精呼氣及毒品測試，分別是零度及沒有濫藥。（資料圖片）

他接受傳媒訪問時透露自己之前左腳韌帶撕裂，現時手部又受傷，要暫停外賣員工作。他又透露原本有電影配樂工作，不過因為今次被捕事件令合作擱置，即使他說可以不落他的名字，對方都表示不合作，使他十分無奈。為了養活兒子，周永恆考慮學理髮及開髮型屋。