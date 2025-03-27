63歲「亞視忠臣」忽然暴瘦令人擔憂　曾日食7餐一口氣吃4隻雞

有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱，現年63歲的劉錫賢近年除了在ViuTV拍劇之外，亦有機會參與電影拍攝工作，他曾在電影《正義迴廊》中亦有份演出，不過幕前工作比起以往大大減少。日前，他在太古被捕獲，久未露面的他四肢纖瘦但腹大便便，健康狀況令人擔憂！

黑幫14K元老「老漢」、又稱「白無常」去年在尖沙咀一酒家筵開約30席，慶祝80歲壽辰，藝人劉錫賢（紅衣者）擔任宴會司儀。（香港01記者攝）

劉錫賢表示市道差咗所以要自己籌謀工作。（林迅景 攝）

有「肥仔賢」之稱的藝人劉錫賢，肥可謂曾是他的招牌，他曾透露一日食7餐，每餐都是超多餸，最厲害曾一口氣吃4隻連皮的雞，體重更一發不可收拾，是有史以來最高紀錄315磅，非常誇張。不過他曾透露被糖尿病纏身逾30年，後來更衍生至血脂、血壓高等慢性病，甚至令他患上抑鬱症。經歷抑鬱後，劉錫賢終於明白健康的重要性，求不同方法去減肥。不過如今的他四肢纖瘦但腹大便便，健康仍令人憂心！

身體令人擔心！

太古被捕獲！

依然有巨腩！

健康外，感情同樣多波折，他於2013年與第一任老婆陳麗娜結婚，當時有傳他是為了替患病父親沖喜。劉錫賢婚後發現與前妻性格不合，加上兩人分居中港兩地，最終離婚。他曾在訪問中透露離婚後需支付給前妻的贍養費花了他6位數字的積蓄。劉錫賢年前與一名內地女友拍拖三年，可是因疫情關係，兩人長時間分隔兩地，導致雙方感情轉淡，三年情告終。他的現任女友Ievan是經朋友介紹認識，大家同是香港人所以份外投契，他又大讚女友好關心他的健康，笑言對方是他的監察官。