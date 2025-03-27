「渣男始祖」甜蜜拍片向內地嫩妻示愛　曾歷3段婚姻11個女人

現年60歲的溫兆倫早年已轉戰內地發展，雖然鮮有參演戲劇作品，但就經常拍片及開Live與網民互動。溫兆倫在2013年與細20年的內地女星趙庭結婚，兩人育有一女，婚後溫兆倫不時在社交平台分享溫馨家庭生活，由昔日的情場浪子蛻變成好爸爸，日前他就拍片向老婆示愛：「執子之手，與子偕老，請允許我緊握着你的手直到我的心跳停止！」更曬出多張甜蜜合照，高調放閃！

溫兆倫曾參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》。（微博@溫兆倫）

溫兆倫在2013年與比自己細20年的內地女星趙庭結婚，婚後育有一女。（微博@溫兆倫）

拍片向老婆示愛！（影片截圖）

拍片向老婆示愛！（影片截圖）

拍片向老婆示愛！（影片截圖）

高調放閃！（影片截圖）

高調放閃！（影片截圖）

高調放閃！（影片截圖）

高調放閃！（影片截圖）

大曬恩愛！（影片截圖）

大曬恩愛！（影片截圖）

大曬恩愛！（影片截圖）

溫兆倫當年憑着靚仔外形迅速走紅，被外界封為「師奶殺手」，無論是《義不容情》中的丁有康、《我本善良》中的齊浩男、《今生無悔》中的高天俊，他都演繹得入型入格，當中當年年僅24歲的溫兆倫將《義不容情》中大反派「丁有康」一角的心狠手辣演得入木三分、淋漓盡致，更獲得「渣男始祖」的稱號。而現實生活中溫兆倫的情史亦相當豐富，而且更經常發生金錢糾紛，1984年他與藝人李麗蕊拍了1年拖，分手後更以女方的名字Sara作了一首歌《我的Sara》，1986年剛加入TVB，他在拍首部劇集《城市故事》時就與女主角何美婷拍拖，但僅兩年就分手。1989年溫兆倫憑《義不容情》而爆紅，同年他與馬來西亞富家女李美玲結婚，但這段婚姻僅維持4年，還因為財產問題而對簿公堂。

溫兆倫當年憑着靚仔外形迅速走紅。（影片截圖）

邵美琪（Maggie）和溫兆倫最為人津津樂道的演出，莫過於二人首度合作作品《義不容情》。（影片截圖）

佢兩個本來好哋哋，因為商天娥出現就一切唔同晒喇！（影片截圖）

溫兆倫曾塑造過不少經典角色。（影片截圖）

邵美琪和溫兆倫現身《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓。（梁碧玲攝）

溫兆倫與何美婷合作處境劇《城市故事》。（影片截圖）

當時溫兆倫指責婚姻失敗因女方不檢點，但他一離婚即1993年就公開與陳梅馨拍拖，但同樣分手收場，1996年溫兆倫突然向陳梅馨索償14萬「掟煲費」，雖然最後他贏了官司，但形象就大大受損。同年，溫兆倫與因工作認識的藝能公司助手潘燕妮拍拖，兩人在2002年於澳洲秘婚，但這段婚姻僅維持1年，有傳當時兩人投資物業失利欠下數百萬債款，但溫兆倫就避走內地，將還債責任全部推卸給女方獨力承擔。

陳梅馨在1988年參選港姐後入行。（YouTube影片截圖）

陳梅馨曾被溫兆倫索取14萬「掟煲費」。（影片截圖）

陳梅馨復出拍攝劇集《家族榮耀》。（劇照）

而溫兆倫在內地發展期間依然處處留情，2000年他因拍攝《蒼天有眼》而認識苗紅，兩人更被爆婚訊，但臨門一腳男方卻悔婚。2002年溫兆倫在拍攝劇集《牛郎織女》時與女主角郭羨妮擦出愛火，但2005年分手收場。不過原來2004年溫兆倫認識了內地女星溫嘉蓉，拍拖幾年後分手，但2012年女方突然爆料稱被溫兆倫騙錢騙情，溫嘉蓉稱2007年曾出資數十萬給溫兆倫買樓，男方曾承諾將來賣樓時會給她50萬元，但未有履行承諾。2008年溫兆倫與細18歲的青島姑娘秦麗傳出戀情，但3個月後即移情別戀追求潘星誼，但女方其後在家中跌倒，被魚缸玻璃割到大動脈意外身亡。直至2013年當時49歲的溫兆倫娶了細20年的內地女星趙庭，婚後他亦修心養性，一家三口幸福美滿。

2002年溫兆倫在拍攝劇集《牛郎織女》時與女主角郭羨妮擦出愛火。（劇照）

但2005年分手收場。（劇照）

溫兆倫。（微博@披荊斬棘）

2013年當時49歲的溫兆倫娶了細20年的內地女星趙庭。（影片截圖）

兩公婆非常恩愛。（影片截圖）

兩公婆非常恩愛。（影片截圖）

婚後育有一女。（影片截圖）