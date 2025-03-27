張敬軒撞樣白雪公主角遭洗版　貼圖自抽：你哋班人恨到啦

迪士尼真人版電影《白雪公主》，自開拍到近日上映都相當大爭議。有網民驚覺女主角Rachel Zegle同張敬軒撞樣如餅印，瘋狂改圖逼得真身回應。軒仔親自貼出化身白雪公主照，無眼睇留言：「你哋班人恨到啦」



美國女星Rachel Zegler飾演白雪公主，一直廣受爭議。（《白雪公主》劇照）

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）（電影宣傳海報）

張敬軒3月27日早上，上載化身白雪公主照片，相當艷麗搶眼留言「你哋班人恨到啦，我諗你成世人都冇諗過，有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀🙄😒 恭喜大家成就解鎖！早晨呀你哋🌞🌞🌞 😚#希望做呢幅圖嘅朋友，返工要注意交通安全，食飯要慢嚼細嚥，飲水要細細品嚐，落雨出街要帶定支避雷針 😌 🥰」

張敬軒被發現與迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）女主角Rachel Zegle如餅印。（THREADS圖片）

張敬軒化身白雪公主（Snow White）。（THREADS圖片）

軒仔又留言：「雪姑同各位X友講早晨😌打開個窗 早晨」；又錄了句「早晨歌」放在留言，仲話係「雪姑柒友2025 Theme Song 春日夢 」網民對軒仔自抽相當受落，激讚EQ爆燈，紛紛出手，除了繼續有不同角度白雪LOOK，更加入其好友王菀之key做母后，而王子變成軒公另一好友關智斌，仲話：「呢套港版白雪公主我想睇」。Tyson Yoshi都被軒公幅驚世白雪公主相嚇親，留言：「佢黐x咗線啊」，軒公就回覆：「你再嘈我叫雪姑cosplay 1994 揸你部車，或者喺續集要你拖住雪姑」。 TysonYoshi 不甘示弱回敬：「掟你落街」