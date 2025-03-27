李蘊遭質疑公屋屈蛇犯法　深夜發文親身回應負評：睇人XX最開心㗎

前少女組合Cream成員李蘊（Renee），與金融才俊老公羅章冠（David）爆出已離婚2年，更傳出羅章冠早於2022年就曾分享有關背叛的影片。李蘊曾指回港工作會回娘家公屋，被質疑是屈蛇。對種種負面傳聞李蘊深夜時親身回應。



李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，原來已離婚2年。（Instagram/@renee0727）

李蘊承認已離婚2年。（Instagram/@renee0727）

李蘊最近拋低子女，飛到三藩市欣賞好姊妹鄧紫棋的演唱會。（Instagram/@renee0727）

2015年李蘊與拍拖3年半的羅章冠結婚後，便移居廣州，三年抱兩，婚後誕下一女一子，多年來她亦專心相夫教子，經常大騷所住的5000呎獨立屋。去年突然宣布復出，又被發現相當長時間沒有上載與老公合照。有網民發現羅章冠早於2022年就曾分享有關背叛的影片，又多次提到自己被背叛、被傷害，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情，甚至直言現實的情節比小說狗血得多等等。

2015年李蘊與拍拖3年半的羅章冠結婚。（vcg）

李蘊先後誕下一女一子。（Instagram/@renee0727）（vcg）

李蘊近年越來越性感！（IG/@renee0727）

離婚後李蘊香港廣州兩邊走，被多次目睹回到觀塘娘家公屋居住，引來網民質疑她已搬離該公屋10年，應早已被「除名」，懷疑她違反租約規定「屈蛇」。對於種種傳聞，李蘊在27日凌晨約3點終首度發文回應，她在限時動態中寫道：「娛樂新聞，無關死亡，有花生俾大家食下，其實都唔錯，睇人PK最開心㗎啦！我都係咁話，多謝所有朋友們記者們客戶們關心。」

身在美國的李蘊淡然面對傳聞（IG/@renee0727）