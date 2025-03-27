李佳芯成立工作室認曾與古生洽談　出席國產汽車活動疑「解封」？

視后李佳芯（Ali）年初宣布正式離巢TVB，擁極佳觀眾緣以及深受廣告客戶歡迎的她，回復自由身後不愁出路和財路，近日就有指多間娛樂公司看中這位「金蛋」，紛紛向她招手合作。今日（27號）李佳芯現身商場出席汽車活動，親自交代新動向，然而其「舊東家」TVB繼續沒有派員採訪。另，李佳芯是日出席的為國產汽車品牌，疑為返內地「試水溫」，而她受訪時也坦言對任何工作都抱非常開放的態度，不同可能性都會發生。

李佳芯一身高貴打扮出席汽車活動，大騷身型線條。（梁碧玲攝）

李佳芯透露現時自己開設了工作室。（梁碧玲攝）

李佳芯身穿一條入膊貼身裙示人，狀態大勇。李佳芯受訪時「報喜」宣布最近成立了自己工作室，工作室Logo都是自己設計，她說對任何工作都抱開放態度，任何工作都想做、都想試，不同可能性都會發生，而是次活動則是工作室的「首Job」，壓力暫時未有，幸好有同事幫手。

李佳芯笑指其感情狀況與工作一樣，保持非常開放的態度，目前沒有男朋友。（梁碧玲）

李佳芯自言一定會再拍劇，因為她是演員。對於有傳不少娛樂公司向她招手，李佳芯坦言有同過不同公司見過面，也的確曾與古天樂公司方面傾過，雙方都釋出最大誠意，但還是傾談階段。問到她有何特別條件？李佳芯自言目前的她，需要空間去做自己的事情，例如不能阻礙她做慈善等一些偏好。此外，李佳芯也坦言收過ViuTV劇本，亦有Casting不同的角色，例如媽媽、心理醫生，但不心急，希望遇到一個會心動的角色。

目前李佳芯在TVB還有一套存貨，她未知何時播出，但舊東家兩次缺席其活動，問若到時要她回去宣傳會否配合？李佳芯大方表示：「OK，任何工作機會都Ok！」另外，談到其駕車技術？李佳芯自覺技術不錯，但很多朋友坐過之後都不敢再坐。不過她利申駕車安全、車品又好，只是有時駕駛比較心急，車身在停車場留下不少「戰績」，不過現時技術跟她歌喉一樣已有提升。