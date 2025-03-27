TVB幕後PA爆「姓麥嗰位」寸嘴大聲兼無禮　網民：估佢唔到

現今做藝人要小心，皆因一言一行都好有可能被身邊人默默的記住，然後忽然在某一天被「擺上網」。當然，除了被公開討論以外，也會不時出現一些惡意批評。就好似最近在threads上這篇有關「TVB 姓麥 行內人其實好多人都唔鍾意佢」的帖文，就是其中一個例子。

麥美恩被爆寸嘴大聲兼無禮。（threads截圖）

這一篇帖文以「以前做過PA」為開始，內文表示有一位姓麥的TVB女士「好X嘈」、「本身冇乜禮貌」、「好多人都唔鍾意佢」、「覺得自己好似屈屈不得志」、「寸嘴兼大聲」。更引述當年曾與姓麥女士合作過的「周XX」，指他曾表示姓麥的TVB女士「塊面大過pizza」。

氣氛組嚟講，麥美恩真係no.1 。（TVB截圖）

貼文以假Account張貼，明顯有借刀之嫌。不過貼文仍吸引到不少網民留言關注，有網民直言：「唔覺佢無禮貌啵」、「見過真人，做嘉賓都勁專業」，更有真．PA留言道：「我地呢d台既底層蕃薯，麥女士對我地都好有禮貌同好友善喎。以我見到既野係佢地周遭既同事關係都幾好，近到咁既人都冇乜點唔鍾意佢，你d消息邊到黎定你X吹」、「佢真係好嘈，但係好鍾意佢」，亦有網民說：「估佢唔到」。

麥美恩為TVB有名的主持、藝人。（IG@mayannem）

那麼到底貼文中的「姓麥嗰位」為何人？有網民就笑言：「係唔係麥玲玲？」其實明眼人都估到「樓主」所寫的「姓麥嗰位」就是麥美恩。麥美恩亦在帖文底下回應：「吖啊，你開全名啦」，也有不少台前幕後力撐，例如吳若希就留言：「無做過PA，我認同TVB姓麥果個好L嘈！唔好俾佢知你全名，佢離9丈遠都會大叫你全名同你打招呼，好有禮貌，但其他嘢就唔認同。」有一位網民就留言：「好多年前同姓麥嗰位出過trip, 工作都會接觸到佢，佢係興奮時大聲啲啫，平時係可以好靜，性格爽，畀人串唔介意，轉數快！」

最搞笑的是，帖文中的「周XX」周奕瑋也留言：「其實，pizza 係三角形㗎。」麥美恩回覆《香港01》，說：「多謝你有睇。我唔回應啦。大家食完花生笑下就OK，感謝。」