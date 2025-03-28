80億闊少旗下超級豪宅開Party雲集城中名人　逾4萬呎8層高值20億

Art Basel 2025（巴塞爾藝術展）預展日前（26日）揭幕，展覽匯聚世界各地頂尖藝廊與藝術家，吸引不少城中名人捧場，當中Louis Vuitton於Art Basel設有展台，展出多件由 Fondation Louis Vuitton收藏的村上隆（Takashi Murakami）作品， 而當晚更於西半山寶珊道28號超級豪宅舉行after party，有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）在IG曬出一系列照片，曝光現場盛況！

Art Basel 2025展場（Art Basel）

Art Basel 2025展場（Art Basel）

村上隆大型作品《Tan Tan Bo: Wormhole, 2025》，背後用上金箔點綴。（梁譯文 攝）

有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）在IG曬出一系列照片，曝光現場盛況！（IG@numberonepr）

與村上隆合照。（IG@numberonepr）

現場氣氛熱烈！（IG@numberonepr）

現場展品。（IG@numberonepr）

開Party！（IG@numberonepr）

開Party！（IG@numberonepr）

開Party！（IG@numberonepr）

西半山超級豪宅！（IG@numberonepr）

莊士集團太子爺莊家豐（Edwin）、名媛莊家蕙。（IG@numberonepr）

現場人頭湧湧，五光十色。（IG@numberonepr）

魏浚笙（Jeffrey）。（IG@numberonepr）

相中所見，現場人頭湧湧，五光十色，鄭紹康曬出與村上隆、魏浚笙（Jeffrey）、莊士集團太子爺莊家豐（Edwin）、名媛莊家蕙等的合照，氣氛熱烈！不過有住在附近的居民就在網上出Post投訴因連日來開Party，不但造成噪音，更令交通擠塞，甚至報警投訴。據知今次的after party獲邀賓客事前都不知地點，由LV安排專車由Art Basel集體出發去到場地，而寶珊道28號由莊士機構（0367）及嘉華國際（0173）共同持有，是一幢8層高的直立式獨立屋，提供約44,388平方英呎的居住空間、4,446平方英呎的花園以及2,197平方英呎的屋頂陽台，包括一個樓高6米的豪華客廳及用餐區、娛樂樓層及住宅套房樓層，每層高度至少為3.5米，價值至少20億。

有住在附近的居民就在網上出Post投訴因連日來開Party，不但造成噪音，更令交通擠塞，甚至報警投訴。（threads截圖）

有住在附近的居民就在網上出Post投訴因連日來開Party，不但造成噪音，更令交通擠塞，甚至報警投訴。（threads截圖）

西半山寶珊道28號超級豪宅。（threads圖片）

西半山寶珊道28號超級豪宅。（threads圖片）

是一幢8層高的直立式獨立屋。（影片截圖）

現場環境。（影片截圖）

現場環境。（影片截圖）

專車接送。（threads圖片）

專車接送。（影片截圖）

專車接送。（threads圖片）

專車接送。（threads圖片）

西半山寶珊道28號。（莊士機構網站）

西半山寶珊道28號。（莊士機構網站）

據知上址原為一幢於1958年落成的三層高住宅，更曾為2007年電影《色，戒》其中一個外景拍攝場地，及後於2010年莊士機構及嘉華國際透過合組形式以3.25億元購入，共同持有，各佔50%權益。而身為莊士集團第三代接班人的莊家彬（Albert），亦有在社交平台曬出合照，莊家彬家族坐擁80億資產，他早年曾與大11年的傅明憲發展姊弟戀，有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場。2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚，婚後育有三子，組成五口之家。

曾為2007年電影《色，戒》其中一個外景拍攝場地。（劇照）

寶珊道28號及30號，本來為一幢1958年落成的三層高住宅。（網上圖片）

+ 6

莊士集團第三代接班人的莊家彬（Albert），亦有在社交平台曬出合照。（threads截圖）

莊家彬。（中）（threads圖片）

合照。（threads圖片）

2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚。（IG圖片）

程新惠與莊家彬結婚後誕下三子。（IG圖片）

一家五口好幸福！（IG圖片）