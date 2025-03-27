知名才子蔡瀾弟弟蔡萱病逝　曾自認不孝幸有乖弟弟

現年83歲有「香港四大才子」之稱的蔡瀾，自愛妻離世後，無兒無女的他再歷親人離世之痛。其胞弟蔡萱昨日(26日)上午11時證實病逝，享年78歲。據了解，蔡萱為新加坡知名媒體人，曾為當地百萬收視率本地劇《咖啡烏》監製，生前患有輕微的骨髓纖維化病症，並於上月惡化為急性白血病。

知名才子蔡瀾弟弟蔡萱病逝。（圖片來源：FB@蔡瀾）

蔡萱為新加坡著名監製。

綜合當地媒體報道及其家人所發出的訃文，新加坡著名監製蔡萱於3月25日到醫院覆診時突感呼吸困難和氣喘，於是被送往急症室搶救，惜延至昨日(26日)終不幸病逝。蔡萱生前育有一子一女，兒子蔡華其後證實死訊並向傳媒透露爸爸生前患有輕微的骨髓纖維化（myelofibrosis），上個月病情開始惡化，演變成急性白血病（Acute Leukemia）。

訃文。

蔡瀾一向與胞弟蔡萱感情要好，又公開讚賞蔡萱為人非常孝順，曾透露因大姐和大哥各自有家庭要照顧，而自己則長期在外，因此自父去逝後，蔡萱便負起照顧行動不便的母親重任，指蔡萱每天早上推著輪椅，帶母親到老家對面的加東公園散步。蔡瀾自認不孝，但慶幸有這位乖弟弟，讓他感到安心。而蔡萱早在1970年代就投身電視事業，從助導做起，到升任導演、監製和製作經理，前後製作了200餘部電視劇，並以一部打破收視百萬紀錄的《咖啡烏》至今仍叫人津津樂道。