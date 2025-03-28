TVB小花升呢做準百億新抱　進駐4億獨立屋曬豪華遊艇收花慶生

現年31歲，擁驕人身材的胡美貽（Nicole）在2017年參選港姐後加入無綫，憑旅遊節目《3日2夜》吸納大批Fans，加上不時在社交網派糧，火速成為宅男女神！不過，自去年4月又被爆撻着林建岳與謝玲玲的兒子林孝賢後就忽然低調，有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，與謝玲玲同住。日前，她就曬出在豪華遊艇收花的慶生照，一臉幸福。

好幸福呀！（IG/@nicolewmy）

半隻腳踏入豪門！（IG/@nicolewmy）

胡美貽雖然半隻腳踏入豪門，但對感情事就十分低調，早前她接受《香港01》訪問就透露未有結婚計劃：「咁我又冇打算。我係嗰啲隨遇而安嘅人，會嚟就會嚟。（都想嘅？）冇呀，我反而覺得人哋想多過我，除咗我之外，所有人都好想。（『佢』比較想？）我啲屋企人同埋朋友都會比較想我有好結果。（另一半想結婚？）你知唔知呢個年代唔興結婚，而家好興單身，唔係唔想，而係冇乜所謂。」

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

2006年，有傳林建岳長子林孝賢發力狂追阿嬌。（圖片來源：視覺中國）

對此，謝玲玲在受訪時就自言是很開明的媽媽，尊重子女做任何事，不會過問，其後她被追問有否見過胡美貽時，謝玲玲就避談，並稱兒子可以隨便交朋友，時代已不同，結婚生仔也不重要，最重要是開心。事後有網民在社交平台留言問道：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」謝玲玲不但點讚了該留言，更隨即回覆：「我兩個兒子都還沒結婚。」此舉亦掀起網民熱議，紛紛猜測謝玲玲似乎仍未肯定胡美貽的地位。不過，胡美貽在拍節目疑曝光男友4億獨立屋，力證地位！

疑4億獨立屋曝光！（截圖）

已融入家中！（截圖）

有報道指林孝賢秘戀胡美貽，女方更融入家中與未來奶奶同住，並於獨立屋慶生。（IG@nicolewmy）