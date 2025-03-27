鄧兆尊爆料被張慧儀怒斥不要製造謠言 10字終極反駁

鄧兆尊早前亮相網上節目《娛樂好好玩》擔任嘉賓主持，期間爆料指某女星曾同時與6個富豪交往，之後意外懷孕，各富豪拒承認責任，只各自付100萬了事。事件引起網上熱議，大批網民猜測女星身分，本身有一個養子的張慧儀慘成為嫌疑人物之—。

陳彥行和鄧兆尊感情要好。（葉志明攝）

鍾慧冰YouTube頻道節目《冰姐的花樣人生》最新一集（26日）邀請張慧儀擔任節目嘉賓，訪問精華片段見到鍾慧冰問：「知道有個女星以前就好犀利嘅，一次過識咗六個富豪，就將個矛頭指向你喎？」，張慧儀即時怒爆回應：「有某人就攞咗一張合照，粉絲就開始問，我哋好想問阿鄧某某嗰個女星係邊個，佢就喺度寫張慧儀。嗰一下，我係非常之嬲，嚴重警告，跟住兩個紅色感嘆號。不要再製造謠言！大家有冇諗過，對嗰個小朋友係有幾大嘅影響！你好好玩咩？好好笑咩呢啲嘢？」

今日（27/3）鄧兆尊和陳彥行現身新城電台出席電台節目訪問。提到張慧儀怒斥他不要再製造謠言。鄧兆尊接受《香港01》訪問時表示：「如果帶俾任何人麻煩，我講聲唔好意思先，我而家撇除姓張呢個姓，等人哋易揀啲冇你份。（係咪慧儀自己衝出嚟比較不智？）我覺得佢比較衝動咗少少囉，完全都唔關你事，仲乜要講呢啲咁嘅嘢呢，慧儀有咩嘢就打俾我。（慧儀嗰個係養子，好似同你所講產子有出入！）佢嗰個係養子嚟，完全係冇關係，」

鄧兆尊經常在網台大爆圈中秘聞，惹起關注。（葉志明攝）

行姐接著說：「佢嗰個係收養返嚟㗎，而佢點解會有反應，可能係呢單嘢出咗嚟之後，太多人去問佢。而佢就覺得俾人標籤咗係嗰個人囉，我會覺得佢有少少唔高興咁。」被問到怕唔怕講咁多會得罪人？行姐同兆尊異口同聲說：「其實都預咗。」