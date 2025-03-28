奪命提示｜吳瑞庭1分鐘神級演技　口水鼻涕直流演繹女兒被虐的痛

TVB劇集《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人主演，昨日（27日）播出一集繼續講到「人體自燃」的案件，謝可逸喝了不明液體後以致人體自燃致死，今集再繼續有人發生人體自燃。

昨日播出一集繼續講到「人體自燃」的案件，謝可逸喝了不明液體後以致人體自燃致死。（節目截圖)

今集再繼續有人發生人體自燃。（節目截圖)

郭子豪與麥詩晴被姚宏遠襲撃受傷送院，吳瑞庭反對二人繼續來往，郭子豪便慢慢疏遠麥詩晴。郭子豪原來因為一件事而被迫於拳賽中輸給謝可逸，他死後便潛入姚宏遠家，企圖取回一段重要影片。而姚宏遠於回家前吃了一粒「加咗料」的壯陽藥，結果在張振朗面前自燃，至於疑兇就被認定是潛入姚宏遠家的郭子豪。

郭子豪潛入姚宏遠家，企圖取回一段重要影片。（節目截圖)

郭子豪潛入姚宏遠家，企圖取回一段重要影片。（節目截圖)

郭子豪逃跑時同丁子朗打起上嚟。（節目截圖)

郭子豪逃跑時同丁子朗打起上嚟。（節目截圖)

姚宏遠於回家前吃了一粒「加咗料」的壯陽藥，結果在張振朗面前自燃。（節目截圖)

姚宏遠於回家前吃了一粒「加咗料」的壯陽藥，結果在張振朗面前自燃。（節目截圖)

麥詩晴失蹤，吳瑞庭因為一事而產生自殺的念頭，陳山聰勸他先回來再說，吳瑞庭向陳山聰坦言：「我睇住個女畀人糟質啊！做啊爸嘅，我好心痛啊！我保護唔到佢，你教我點做？幫？點幫啊？幫我拉晒佢哋啊？拉晒佢哋，我個女會唔會冇事啊？法律幫唔到㗎！嗰班咁嘅人，死十次都唔夠啊！」原來有人把麥詩晴被謝可逸、姚宏遠及鄭詠謙三人迷姦的影片傳給他，讓他三人殺光，最後吳瑞庭更索性自焚。

吳瑞庭因為一事而產生自殺的念頭，陳山聰勸他先回來再說。（節目截圖)

吳瑞庭向陳山聰坦言見到麥詩晴被謝可逸、姚宏遠及鄭詠謙三人迷姦的影片。（節目截圖)

吳瑞庭向陳山聰坦言見到麥詩晴被謝可逸、姚宏遠及鄭詠謙三人迷姦的影片。（節目截圖)

吳瑞庭這一分鐘的天台尋死戲，讓不少人都感到動容，因為他這一分鐘表達對女兒被折磨的憐惜感情真摰。除了哭訴外，更見到他口水鼻涕直流，完全沒有顧及形象，可謂敬業樂業。

吳瑞庭這一分鐘的天台尋死戲，讓不少人都感到動容。（節目截圖)

吳瑞庭1分鐘神級演技，口水鼻涕直流演繹女兒被虐的痛。（節目截圖)

吳瑞庭這一分鐘的天台尋死戲，讓不少人都感到動容。（節目截圖)

吳瑞庭1分鐘神級演技，口水鼻涕直流演繹女兒被虐的痛。（節目截圖)

線索好像到了這裡就斷了，因為迷姦麥詩晴的三人都已經死光，而吳瑞庭更認了是他製造化學物品讓謝可逸、姚宏遠自燃。但是，到底誰把麥詩晴被迷姦的片段傳給他，難度自燃案仍然未完結？

線索好像到了這裡就斷了，因為迷姦麥詩晴的三人都已經死光。（節目截圖)

吳瑞庭更認了是他製造化學物品讓謝可逸、姚宏遠自燃。（節目截圖)