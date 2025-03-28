MC張天賦百萬歌酬婚禮唱3首歌　TVB男星竟能超越：真係100萬呀

早前MC張天賦現身婚禮，獻唱三首金曲，令台下賓客高呼「人情回晒本」，有傳MC歌酬高達百萬元﹗近日有男星出席一位老闆娘的生日派對，竟成功超越MC，僅唱一首歌即收到百萬元﹗



MC張天賦現身婚禮任嘉賓獻唱 傳3首歌要價達7位數：人情回晒本

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

MC張天賦現身婚禮獻唱。（影片截圖）

網民指MC張天賦現身婚禮獻唱歌酬達百萬。（THREADS截圖）

剛完成首個紅館TALK SHOW的BOB林盛斌，早已是司儀界頂級收費，日前受邀遠赴越南：「喺越南峴港主持一位老闆娘嘅生日party，雖然我冇問佢，但係我估佢應該都好有錢吓嘅。就算香港樂壇仍然欠我一個交代，我係唔會放棄嘅，我會繼續努力，終有一日，會好似張天賦咁，一球嘢，唱三首歌，影幾張相跟住走，咁就精神嘞！」

司儀界屬頂尖人物的Bob林盛斌收費不菲。（IG：@bob_lamshingbun）

司儀界屬頂尖人物的Bob林盛斌收費不菲。（IG：@bob_lamshingbun）

司儀界屬頂尖人物的Bob林盛斌收費不菲。（IG：@bob_lamshingbun）

坐言起行，當晚BOB除了做主持，即席演唱貓王的經典金曲《Can't Help Falling In Love》，相當投入兼肉緊，高音相當震撼﹗事後BOB興奮表示：「宴會尾聲我上台同live Band點唱咗隻歌，唱完之後，主人家其中一個親友，醒咗封利是俾我，吸引力法則嘅嘢，真係唔到你唔信，你估吓幾多錢？100萬，真係100萬呀，佢叫我唔好再唱。人哋MC要唱三首歌，我冇諗過我只係唱一首，就已經有呢個數，所以我覺得，冇嘢係冇可能嘅。雖然只係越南盾😂😂，但係我同MC之間嘅歌酬，又拉近咗一大步，差唔多㗎啦，好快係港紙㗎啦。我諗遲啲我求其喺台上面哼幾句歌詞，基本都收幾皮嘢㗎嘞！」

Bob林盛斌到越南峴港主持一位老闆娘生日party，順道獻唱。（IG：@bob_lamshingbun）

Bob林盛斌到越南峴港主持一位老闆娘生日party，順道獻唱。（IG：@bob_lamshingbun）