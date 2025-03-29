混血型男久未露面出席首映禮白髮蒼蒼　曾被嫌無錢娶老婆前年喪父

由張家輝自導自演的電影《贖夢》日前舉行首映禮，一眾演員包括張家輝、陳法拉、劉俊謙、許恩怡、朱晨麗、黃子雄、吳嘉龍、張松枝及張文傑等齊齊出席，朱晨麗在IG曬出多張合照，可見久未露面的吳嘉龍（Carl）以一身休閒Look現身，但已白髮蒼蒼，感覺滄桑了不少。

張家輝、陳法拉、劉俊謙。（IG@falachenfala）

張家輝、陳法拉、劉俊謙。（IG@falachenfala）

《贖夢》首映禮。（IG@falachenfala）

朱晨麗同張家輝合照。（IG@rebecca_zhu）

久未露面的吳嘉龍（Carl）以一身休閒Look現身，但已白髮蒼蒼，感覺滄桑了不少。（IG@rebecca_zhu）

出席首映禮。（IG@rebecca_zhu）

依然好型！（IG@rebecca_zhu）

吳嘉龍是影壇一代笑匠吳耀漢的兒子，媽媽Susan是英國人，他在2000年以模特兒的身份出道，因標緻的混血樣貌及高大身形，被封為「最帥星二代」。當時吳嘉龍深受各大時尚品牌寵愛，經常與徐子淇、周汶錡、Ana.R、Rosemary等一起行騷，之後他參演了由黎明與張曼玉主演的電影《一見鍾情》，雖然他在戲中只是擔任配角，但就正式進入影視圈，之後陸續參演了《新警察故事》、《龍鳳鬥》、《天行者》、《金雞SSS》、《湄公河行動》、《無雙》等，當中他在2004年與章小蕙合作拍攝情色電影《桃色》，相當出位！

吳嘉龍是影壇一代笑匠吳耀漢的兒子。（IG@thecarlng）

吳嘉龍是影壇一代笑匠吳耀漢的兒子。（視覺中國）

曾拍過容祖兒的歌曲MV。（IG@thecarlng）

吳嘉龍（Carl）當年以模特兒身份出道。（視覺中國）

同徐子淇一起行騷。（視覺中國）

周汶錡。（視覺中國）

型。（視覺中國）

父子檔。（視覺中國）

父子檔。（視覺中國）

感情好。（IG@thecarlng）

吳嘉龍曾與章小蕙、河莉秀合作拍攝情色電影《桃色》，當時他們還一起出席第55屆柏林電影節。（Getty Images）

雖然吳嘉龍過往出演的角色都是以配角為主，但他多年來都堅持靠自己在演藝圈中打拼，2018年吳嘉龍有意與拍拖多年的馬來西亞籍女友結婚，但其後吳耀漢在接受訪問時就大爆女方家長嫌棄兒子無車無樓，不過他就為兒子抱不平，寸爆未來親家：「佢哋等緊我個仔發達。每個媽媽都想自己個女搵到個有車有樓嘅，但有晒呢啲條件嘅話又未必會揀你個女啦！一係佢幫個女搵個好啲囉！」吳耀漢在2023年4月離世，享年83歲，吳嘉龍出席喪禮接受傳媒訪問時坦言心情難以平復，更強忍淚水分享與父親最後的生活點滴：「他留下了很多很開心、很快樂的回憶給香港人，我的家人都對於大眾對他有好的回憶而感到很高興，希望可以繼續流傳下去。」近年吳嘉龍甚少更新社交平台，十分低調，不過日前迎來49歲生日的他，亦獲不少好友送上祝福！

吳嘉龍鍾意出海，但他似乎不太注重保養。（IG@thecarlng）

白髮。（IG@thecarlng）

吳耀漢在2023年4月離世，享年83歲。（葉志明 攝）

吳耀漢兒子吳嘉龍。（葉志明 攝）

吳嘉龍講到差啲喊。（葉志明 攝）

近年甚少更新社交平台。（IG@thecarlng）

近年甚少更新社交平台。（IG@thecarlng）

依然好型。（IG@thecarlng）

出海。（IG@thecarlng）

日前迎來49歲生日。（IG截圖）

日前迎來49歲生日。（IG截圖）