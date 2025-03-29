李國祥離世｜公開出櫃中途轉基曾令女伴墮胎　收養姪仔圓亡母遺願

歌手李國祥離世，終年60歲。李國祥早在1991年出道成為歌手，代表作品包括：《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》、《最美世界=你＋我》及《愛在地球毀滅時》等，其好友周啟生證實好友李國祥已離世。

《餘情未了》是李國祥多年來登台的必選歌曲。（影片截圖）

講起李國祥，會想起他的一些經典單曲，《餘情未了》、《最美世界=你+我》及《我和殭屍有個約會II》的插曲《愛在地球毀滅時》等，另外最為人所共知的，就是2016年一篇訪問中，公開性取向一事。

2. 李國祥——李國祥曾在2017和2018年都上過《流行經典50年》，當時大唱自己的首本名曲《餘情未了》獲網民激讚零瑕疵。李國祥參加1989年《第八屆新秀歌唱大賽》後入行的他，在1993年憑《餘情未了》得到了樂迷的關注，後來約滿舊公司後，漸漸沒以前的活躍於歌壇，但在00至10年代也偶有出歌出碟。（影片截圖）

據一些報道指，當年他公開性取向時，談及了與拍拖11年男朋友的點滴，直言：「佢好支持我，所以我先好惋惜。」他在劉小慧的直播中，也曾談及感情事，表示他的兒子Alvin並非親生，而是其哥哥的兒子。當年因為兄嫂結婚後生下兒子，卻沒有經濟能力照顧，所以這名小朋友交給了李國祥媽媽後。後來李媽過世，李國祥慧為圓亡母的遺願，就擔起了照顧姪仔的責任。

李國祥終年60歲。（FB照片）

最後李國祥與姪仔更以父子相稱，姪仔稱呼他為爸爸，而生父則為老竇。李國祥也視姪仔為己出，擔起做父親的責任。雖然李國祥曾於訪問中直認「中途轉機」，但他也提及年少時曾有不少女朋友，甚至曾令女伴數次墮胎，但心裏仍然有一個父親夢。豁達而坦白又真情的性格，在當時贏得了不少掌聲。

李國祥與小朋友關係相當好。（IG@kclee1005）

李國祥曾於7年前上《流行經典50年》。（TVB / YouTube截圖）